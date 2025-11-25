Игорь Зубарев избран первым заместителем председателя профильного комитета Совфеда

Совет Федерации одобрил кандидатуру сенатора от Карелии Игоря Зубарева на должность первого заместителя руководителя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Палата регионов поддержала кандидатуру Игоря Зубарева на должность первого заместителя руководителя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. С предложением отдать пост первого зама сенатору от Карелии выступил на пленарном заседании 26 ноября глава профильного комитета Александр Двойных.
- Наш комитет единогласно принял решение избрать Зубарева Игоря Дмитриевича первым заместителем председателя. Проект постановления подготовлен, просим палату поддержать, - сказал Александр Двойных.
Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что Игорь Зубарев давно работает в Совете Федерации и сейчас ведет важное направление. Она попросила коллег поддержать решение комитета. В итоге за этот вопрос сенаторы проголосовали единогласно.
- Игорь Дмитриевич, поздравляем вас, желаем еще с большей энергией работать, - прокомментировала решение Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в поддержку сенатора от Карелии выступил первый заместитель спикера палаты регионов Андрей Яцкин.
- Не надо тянуть кота за хвост, или рака за камень закладывать. Очевидно, что коллега Зубарев - авторитетный человек, зарекомендовал себя в Совете Федерации. Это ни какая-то привилегия, это дополнительная нагрузка, ответственность, - сказал Андрей Яцкин.
Напомним, Игорь Зубарев является сенатором с октября 2016 года. В октябре 2024 года он стал зампредом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.