Игорь Зубарев: «Кабмин поддержит агропромышленный комплекс и сферу природоохраны»

Из 15 вопросов, вынесенных на встречу председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации, 8 было подготовлено Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

На ежегодной встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации обсудили сразу несколько важных тем, касающихся развития агропромышленного комплекса и природоохраны. В зоне особого внимания законодателей и кабмина оказались вопросы рыбной отрасли, обновления стратегии развития охотхозяйства, качества детского питания, содержания мелиоративных систем, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и др. По словам заместителя председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатора от Карелии Игоря Зубарева, профильный комитет стал инициатором разработки законопроектов по данным темам и рассчитывает на поддержку правительства страны.

Так, сенаторы предложили кабмину не штрафовать в первый год рыбопромышленников, которые, получив инвестиционные квоты, своевременно не выполнили обязательства по строительству судов и перерабатывающих заводов на побережье. Профильный комитет Совета Федерации привел целый ряд объективных причин, почему инвесторы не справились с поставленными задачами. В нынешней ситуации с поставками иностранного оборудования, задержкой строительства, ростом цен выполнить обязательства рыбопромышленникам было сложно. Но есть мировой опыт, когда инвесторы в первый год освобождаются от штрафных санкций, что не приводит компании к банкротству. Об этом заявил руководитель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

По мнению Игоря Зубарева, курирующего в палате регионов вопросы рыбохозяйственного комплекса, данная мера, которая подразумевает изменение постановления правительства, приведет к улучшению инвестиционной привлекательности рыбной отрасли.

Также сенаторы считают, что огромным потенциалом сегодня обладает охотничье хозяйство. Парламентарии договорились на встрече с Михаилом Мишустиным, что работа актуализации стратегии развития охотхозяйства, будет в ближайшее время завершена. Но сенаторам важно, чтобы в документе были учтены прежде всего предложения регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко акцентировала внимание председателя правительства РФ на вопросе качества детского питания. Россия по-прежнему зависит от зарубежных поставок сухого обезжиренного молока, являющегося обязательным компонентом для производства сухих молочных смесей.

«Аналогичная ситуация сложилась и с заквасками. Конечно же, мы можем и должны производить все это сами, возможно, в кооперации с Белоруссией в рамках Союзного государства. Там эта проблема решена», - сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда предложила в целях борьбы с контрафактом ввести обязательную маркировку продукции детского питания и внедрить прозрачную систему прослеживаемости всех ингредиентов.

Всего на встрече с Мишустиным сенаторы поставили 15 вопросов, 8 из которых занимается непосредственно Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Такие встречи с руководством правительства РФ проходят каждый год, и они доказали свою эффективностью. Например, по итогам прошлой конструктивной беседы практически все поручения Совета палаты Совфеда были выполнены. И сегодня мы уверены, что кабмин поддержит агропромышленный комплекс и сферу природоохраны», - отметил Игорь Зубарев.

Ранее Игорь Зубарев заявил, переоформление рыболовных участков нуждается в парламентском контроле.