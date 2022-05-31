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Игорь Зубарев: «Карелии нужно объединиться с Ленобластью и Петербургом для защиты Онеги и Ладоги»

Новости. Общество
16:02, 06 Июня 2022
фото: © Наталья Соколова

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Сенатор Игорь Зубарев обсудил с главой Минприроды Карелии Андреем Карпиловичем инициативу по созданию федерального проекта по защите Ладожского и Онежского озер.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев провел рабочую встречу министром природных ресурсов и экологии региона Андреем Карпиловичем. Главной темой мероприятия стали вопросы защиты Онежского и Ладожских озер.

Сенатор напомнил, что недавно в верхней палате российского парламента вернулись к обсуждению вопросов снижения антропогенной нагрузки на акваторию Онеги и Ладоги. С инициативой по защите Финского залива и Ладожского озера обратилась Ленинградская область, дни которой проходили в Совете Федерации. Соседи подали в Минстрой РФ документы на строительство 157 КОСов на общую сумму в 107 млрд рублей. Авторы инициативы нашли поддержку в Совете Федерации, проект по защите водоемов Ленобласти вошел в специальное постановление.

«Карелия находится в такой же ситуации, как и наши соседи. В реки и озера сбрасываются сточные воды, из которых 60% недостаточно очищены, а 20% стоков попадают в водоемы без какой-либо очистки. И при этом у нас с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом единая водная система. Вода поступает в Ладогу из Онежского озера через Свирь. Наши коллеги это понимают. Поскольку разработка отдельного федерального закона — это сложный и долгий процесс, все наши попытки за несколько лет не увенчались успехом, то сейчас есть возможность создать проект по защите Ладожского и Онежского озер в рамках национального проекта „Экология“. Мы должны объединиться в этом вопросе с Ленобластью и Петербургом», — считает Игорь Зубарев.

Глава Минприроды Карелии Андрей Карпилович напомнил, что инициативу властей республики о создании федерального проекта по сохранению Ладожского и Онежского озер поддержал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. В регионе уже утвержден план мероприятий по разработке проекта. Так, в 2023 году планируется реконструировать канализационные очистные сооружения в поселках Салми Питкяранского района, Пиндуши и Повенец Медвежьегорского района. Новые КОСы должны появиться также в поселке Шуя Прионежского района, в Медвежьегорске и в Олонце.

«Чтобы попасть в федеральный проект со своими объектами, необходимо грамотно подготовить документы. На это неоднократно обращал внимание президент России. Картинки сегодня никому не нужны. Поэтому Минприроды Карелии должен плотно работать как с Минстроем республики, так и с органами власти Ленобласти и Санкт-Петербурга. Это командная работа», — заключил сенатор.

В ходе рабочей поездки в Карелию сенатор также провел личный прием жителей республики. В повестке были вопросы гаражной амнистии, проблемы с нехваткой спортобъектов для занятий боксом в Петрозаводске и низким уровнем стипендий в СУЗах в регионе.

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