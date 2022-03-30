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Игорь Зубарев: «Карелия не должна отказываться от своих планов по развитию, несмотря на санкции»

Новости. Общество
16:01, 21 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал отчет главы республики Артура Парфенчикова об итогах деятельности регионального правительства за 2021 год.

В прошлом году Карелия продолжила модернизацию экономики, инфраструктуры и соцсферы. Власти республики не только не отказались от исполнения всех своих социальных обязательств, но и ввели новые меры поддержки для жителей региона. Важные проекты были реализованы, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет собственных доходов республики, которые растут. О результатах работы правительства республики за 2021 год и задачах, стоящих перед регионом, глава Карелии Артур Парфенчиков отчитался, сегодня, 21 апреля, перед депутатами Законодательного собрания. И как отметил сенатор Игорь Зубарев, даже в условиях внешних санкций Карелия не должна отказываться от своих планов по развитию.

«Согласен с главой республики, сегодня перед нами стоят масштабные и сложные задачи. Сейчас важно использовать все возможные инструменты для завершения строительства и реконструкции всех объектов социальной сферы, для реализации проектов по развитию инфраструктуры, сохранению рабочих мест и недопущения снижения активности в экономике. И такие возможности нам дают национальные проекты, госпрограмма развития Арктики, Федеральная целевая и Индивидуальная программы развития республики. Мы должны продолжить строить школы и детские сады, начинать реализовывать проекты комплексного развития территорий в Петрозаводске и возведения новых хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи и онкодиспансера», — уверен сенатор от Карелии.

В ходе выступления с отчетом глава Карелии упомянул о крупном проекте по развитию инфраструктуры детского отдыха в республике. Он связан с созданием спортивно-оздоровительного центра на базе детского лагеря «Старт» в селе Кончезеро путем его передачи в федеральную собственность и закрепления за Училищем олимпийского резерва в Кондопоге.

«Возвращение лагеря „Старт“, закрытого в 2019 году, детям, воспитанникам спортшкол, — это первый шаг по восстановлению стационарных баз отдыха в Карелии. Но я считаю, что предложение о создании в Спасской Губе Кондопожского района федерального детского центра круглогодичного действия также должно оставаться в повестке регионального правительства. Нашим детям нужен „Северный Орленок“ сейчас как никогда», — отметил парламентарий.

Ранее глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал, как пройдет летняя оздоровительная кампания для школьников республики.

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