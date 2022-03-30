Игорь Зубарев: «Карелия не должна отказываться от своих планов по развитию, несмотря на санкции»

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал отчет главы республики Артура Парфенчикова об итогах деятельности регионального правительства за 2021 год.

В прошлом году Карелия продолжила модернизацию экономики, инфраструктуры и соцсферы. Власти республики не только не отказались от исполнения всех своих социальных обязательств, но и ввели новые меры поддержки для жителей региона. Важные проекты были реализованы, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет собственных доходов республики, которые растут. О результатах работы правительства республики за 2021 год и задачах, стоящих перед регионом, глава Карелии Артур Парфенчиков отчитался, сегодня, 21 апреля, перед депутатами Законодательного собрания. И как отметил сенатор Игорь Зубарев, даже в условиях внешних санкций Карелия не должна отказываться от своих планов по развитию.

«Согласен с главой республики, сегодня перед нами стоят масштабные и сложные задачи. Сейчас важно использовать все возможные инструменты для завершения строительства и реконструкции всех объектов социальной сферы, для реализации проектов по развитию инфраструктуры, сохранению рабочих мест и недопущения снижения активности в экономике. И такие возможности нам дают национальные проекты, госпрограмма развития Арктики, Федеральная целевая и Индивидуальная программы развития республики. Мы должны продолжить строить школы и детские сады, начинать реализовывать проекты комплексного развития территорий в Петрозаводске и возведения новых хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи и онкодиспансера», — уверен сенатор от Карелии.

В ходе выступления с отчетом глава Карелии упомянул о крупном проекте по развитию инфраструктуры детского отдыха в республике. Он связан с созданием спортивно-оздоровительного центра на базе детского лагеря «Старт» в селе Кончезеро путем его передачи в федеральную собственность и закрепления за Училищем олимпийского резерва в Кондопоге.

«Возвращение лагеря „Старт“, закрытого в 2019 году, детям, воспитанникам спортшкол, — это первый шаг по восстановлению стационарных баз отдыха в Карелии. Но я считаю, что предложение о создании в Спасской Губе Кондопожского района федерального детского центра круглогодичного действия также должно оставаться в повестке регионального правительства. Нашим детям нужен „Северный Орленок“ сейчас как никогда», — отметил парламентарий.

Ранее глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал, как пройдет летняя оздоровительная кампания для школьников республики.