Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев назвал знаковым событием открытие нового участка трассы А-215 в Прионежском районе.

Запуск 15 октября после капремонта участка автотрассы А-215, соединяющей Карелию с Ленинградской и Вологодской областями, стал настоящим подарком для жителей всех трех регионов. Дорога, пролегающая вдоль Онежского озера, очень востребована. Но ранее ее состояние оставляло желать лучшего: автомобилистам приходилось передвигаться по грунтовке. Только после передачи трассы в федеральную собственность стала современным объектом дорожной инфраструктуры, отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

- Открытие президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в ходе телемоста участка трассы с 58 по 74 км в районе села Шелтозеро – знаковое событие для нашей республики. Это говорит о внимании к региону. Карелия обновила еще одну важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра. А без нормальных дорог нет развития субъекта. Автотрасса А-215 после обновления даст новые возможности для Карелии в сферах туризма и экономики, культуры и образования. Мы стали ближе к нашим соседям – Вологодской и Ленинградской областям, — сказал парламентарий.

Важность магистрали отметил и глава Карелии Артур Парфенчиков, докладывая президенту с места открытия обновленного участка в Прионежье

- Дорога очень важна для республики, она проходит через историческую территорию, здесь пролегал путь со времен Петра Великого, на этой земле еще с тех пор добывают наш уникальный камень. Также эта дорога поможет нам и дальше развивать петрозаводскую агломерацию, где рассчитываем значительно увеличить объем жилищного строительства. Благодаря вашим поручениям, Владимир Владимирович, эта дорога стала федеральной, что позволило привести ее в такое прекрасное состояние, большое вам спасибо за поддержку и внимание к нашему северо-западному приграничному региону, — сказал руководитель республики.

Игорь Зубарев уверен, что Карелия сможет выполнить задачи, которые сегодня ставит правительство РФ в плане модернизации дорожной инфраструктуры. К 2030 году доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60 процентов, а доля федеральных магистралей – 85 процентов.

- Мы должны привести в порядок все дороги в республике. Этого ждут жители Карелии и туристы, которые с удовольствием приезжают к нам на автомобилях. Но сегодня хочется поблагодарить президента и правительство РФ за поддержку нашего региона, а также всех работников дорожного хозяйства, которые скоро будут отмечать свой профессиональный праздник, за их доблестный труд, — отметил Игорь Зубарев.