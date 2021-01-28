Игорь Зубарев: "Карелия остается в зоне особого внимания правительства России"

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал рабочий визит премьер-министра правительства России Михаила Мишустина.

Напомним, глава правительства побывал сегодня на Соломенском лесозаводе, БСМП Петрозаводска, встретился с представителями малого и среднего бизнеса Карелии и провел двухстороннюю встречу с главой республики Артуром Парфенчиковым.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, несмотря на то, что Госкомиссия по подготовке к 100-летию Карелии закончила свою работу в прошлом году, республика остается в зоне особого внимания правительства России. Регион, попавший в число 10-ти субъектов Российской Федерации со сложной социально-экономической ситуацией, может рассчитывать на специальные меры поддержки. И в российском правительстве заинтересованы, чтобы власти республики эффективно использовали средства, поступающие в регион по программе индивидуального развития и федеральной целевой программе, которая продлена до 2023 года.

"В 2020 году в условиях ухудшения социально-экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, Карелия столкнулась с серьезными проблемами обеспечения сбалансированности бюджета. К сожалению, республика не попала в число регионов – получателей дотации при распределении третьего транша финансовой поддержки из федерального центра в ноябре прошлого года, несмотря на значительный объем выпадающих доходов, а также то, что первоочередные расходы консолидированного бюджета региона на 18% превысили объем собственных доходов. И, безусловно, программа индивидуального развития Карелии и ФЦП, по которой предстоит завершить строительство еще 29 объектов, поможет республике. Сегодня власти Карелии заручились поддержкой премьер-министра Михаила Мишустина. Региону будут выделены дополнительные средства на продление федеральной целевой программы. А в Совете федерации в этом году пройдут Дни Карелии, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. У региона будет еще одна возможность поднять на федеральном уровне актуальные вопросы и получить помощь. Наша задача эффективнее работать с бюджетом, грамотно использовать поступающие дополнительные средства, иначе регион никогда не сможет начать самостоятельно развиваться ", - считает Игорь Зубарев.