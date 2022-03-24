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Игорь Зубарев: Карелия по-прежнему сможет воспользоваться инфраструктурным бюджетным кредитом

Новости. Общество
15:08, 25 Марта 2022
фото: © Совет Федерации

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Правительство России не намерено закрывать программы инфраструктурного и жилищного строительства, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет будут выделены регионам, несмотря на нынешнюю сложную экономическую ситуацию. Субъекты России подали заявки на получение таких кредитов на сумму 1 трлн рублей. Еще 136 млрд рублей распределят между субъектами по лимитам, исходя из количества жителей. Карелия на развитие Октябрьского района получит 1 миллиард 207 миллионов рублей.

«На последней встрече с кабмином президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства меры поддержки строительной отрасли. Глава государства считает, что сегодня необходимо оперативно разворачивать инфраструктурные планы, запускать новые стройки для стимулирования внутреннего спроса на продукцию. Поэтому инфраструктурные бюджетные кредиты, которые выделяются регионам до 2023 года под конкретные проекты по строительству автомобильных дорог, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии, дойдут до субъектов. И у Карелии есть возможность реализовать свой проект по развитию Октябрьского проспекта», — считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Напомним, комиссия под председательством вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина одобрила заявку Карелии на предоставление инфраструктурного кредита еще в прошлом году. Лимит для кредита — 1 млрд 207 млн рублей. Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, средства кредита позволят обеспечить район надежным энергоснабжением, заменить сети водоснабжения и водоотведения. Также, по словам главы республики, на этой территории планируется расселить более 40 тысяч кв. м аварийного жилья и построить новые дома.

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