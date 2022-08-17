Игорь Зубарев: «Карелия сумела создать в экономике запас прочности, чтобы регион развивался»

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев открыл работу секции «Новая индустриализация Карелии: современные траектории развития крупного бизнеса» форума «Вперед, Карелия!».

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Зубарев выступил сегодня модератором секции «Новая индустриализация Карелии: современные траектории развития крупного бизнеса» республиканского общественного форума «Вперед, Карелия!». В работе секции принимают участие руководители ведущих предприятий региона — АО «Карельский окатыш», Кондопожского ЦБК, Segezha group, Онежского судостроительно-судоремонтного завода, ООО «Карелия Палп». В качестве федерального эксперта на площадку приглашен заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

В своем приветственном слове сенатор Игорь Зубарев отметил, что последние годы как для Карелии, так и для России были непростыми. Пандемия и условия жестких санкций требовали быстрого принятия решений для оперативной подготовки антикризисных мер.

«Несмотря на все трудности, Карелия сумела создать в экономике и бюджетной системе запас прочности, чтобы регион развивался. Так, объемы промышленного производства за два года выросли на 7 процентов. Темп роста инвестиций по итогам 21-го года составил 21 процент. А за четыре года инвестиции в основной капитал по Карелии увеличились практически в полтора раза, с 41,6 миллиарда рублей в 2017 году до 70,6 миллиарда рублей по итогам 2021 года. На сегодняшний день все 97 системообразующих предприятий Карелии работают. Все мы знаем о новых проблемах предприятий. Каждый коллектив по-своему их преодолевает», — сказал парламентарий.

По мнению Игоря Зубарева, новые меры поддержки, которые приняты на федеральном и региональном уровне эффективны, они дают мощный импульс развитию экономики республики. Правительством Карелии разработаны механизмы финансовой поддержки промышленного сектора и инвесторов через субсидирование произведенных затрат на проекты по развитию. В республике в сжатые сроки приняты меры по снижению ставки налога для организаций и предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность в области обрабатывающего производства; лесозаготовки; строительства; добычи полезных ископаемых.

Сенатор отметил работу республики и по привлечению федеральных средств для оказания инфраструктурной поддержки инвесторам. Ведь создание объектов обеспечивающей инфраструктуры требует очень серьезных вложений.

«Задаваемый президентом России Владимиром Владимировичем Путиным курс на решение инфраструктурных вопросов промышленных предприятий успешно реализуется в Карелии. В целях решения вопросов инфраструктурного обеспечения производств на территории республики создаются готовые промышленные площадки, оборудованные энергетической, транспортной и иной инфраструктурой», — сказал Игорь Зубарев.

Говоря о возможностях, которые получила Карелия благодаря «Индивидуальной программе социально-экономического развития на 2020–2024 годы», парламентарий обратил внимание участников мероприятия на кадровый вопрос. «Амкодору», Онежскому судостроительному заводу, Карельскому окатышу, ЦБК, «Петрозаводскмашу» и другим развивающемся предприятиям республики уже сейчас требуются высоко квалифицированные специалисты.

«Управление труда и занятости Карелии разработало Прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы республики. По оценке работодателей, потребность в квалифицированных рабочих и специалистах до 2027 года составляет более 37 тысяч человек, потребность только на следующий год — 7 тысяч человек, большинство вакансий — рабочие и служащие. Где мы будем готовить этих специалистов? Как мы будем их готовить? Перед нами сегодня стоит масса вопросов. Но сегодня мы и собрались здесь для того, чтобы поговорить о завтрашнем дне. Крупный бизнес в промышленности в принципе характеризуется таким мышлением», — подытожил сенатор, пожелав участникам форума интересной и продуктивной работы.