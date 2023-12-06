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Игорь Зубарев: Карельские ремесленники смогут рассчитывать на господдержку

Новости. Общество
17:30, 07 Декабря 2023
фото: Совет Федерации

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С 2024 года начнут действовать новые правила оказания поддержки организаций народных художественных промыслов и мастеров.

В СовФеде сегодня одобрили изменения в федеральный закон «О народных художественных промыслах». Нововведения касаются совершенствования мер государственной поддержки предприятий, работающих в этой сфере, и расширение гарантий их защиты. Организации и мастера народных художественных промыслов смогут получать финансовую, информационную, консультационную и организационную помощь за счет бюджетов разных уровней, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Власти Карелии стараются поддерживать и развивать народные художественные промыслы в регионе. После принятия закона, который начнет действовать с 1 января 2024 года, им будет делать это гораздо проще. В документе определены основные направления госполитики в области народных художественных промыслов, включая создание условий для сохранения и развития мест их традиционного бытования, условий для реализации изделий», - рассказал парламентарий.

Как отметил Зубарев, в России будут созданы реестры мест традиционного бытования народных художественных промыслов и образцов изделий признанного художественного достоинства. Их будут вести на федеральном уровне. Третий реестр создадут для мастеров, которые смогут стать самозанятыми. Данный реестр станет заботой региональных властей.

«Сегодня в России работает около 300 предприятий народных художественных промыслов, в сельской местности таких организаций всего два десятка. Это очень мало. Думаю, что с новым законом эта статистика изменится. И у Карелии в этом плане большой потенциал», - подытожил сенатор.

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