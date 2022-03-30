Игорь Зубарев: Квалифицированные рабочие должны получать землю бесплатно, как и специалисты

Подготовленную в Карелии законодательную инициативу по расширению перечня профессий рабочих и должностей служащих для выделения бесплатных земельных участков поддержали в Совете Федерации, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

На заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудили законопроект, внесенный Законодательным собранием Карелии. Он касается изменений в Земельном кодексе РФ в части расширения перечня граждан, которые вправе получить земельный участок в безвозмездное пользование с последующим предоставлением в собственность бесплатно.

По словам сенатора от Карелии Игоря Зубарева, согласно действующему законодательству, участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Право получить землю имеют люди, которые работают в данном муниципальном образовании по специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет. По истечении пяти лет со дня предоставления участка в безвозмездное пользование гражданину гарантируется предоставление этой земли в собственность бесплатно.

«Таким образом, у субъектов РФ сегодня есть полномочия по определению как перечня соответствующих муниципальных образований, так и наиболее востребованных специальностей исходя из социально-экономической и демографической ситуации в конкретном регионе. Мы можем привлекать врачей, учителей, работников культуры, с помощью земли стимулируя закрепление этих специалистов на работе в определенной местности. Но для устойчивого социально-экономического развития, прежде всего малых городов и сельских территорий, существует потребность не только в специалистах, но и квалифицированных кадрах рабочих и служащих конкретных профессий и должностей. Поэтому мы предлагаем предоставить право регионам устанавливать также перечень профессий рабочих и должностей служащих, работа граждан по которым на определенной территории позволит им получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование с последующим предоставлением в собственность бесплатно для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства», — рассказал Игорь Зубарев.

По мнению парламентария, реализация данного законопроекта будет способствовать снижению оттока местного населения, проживающего в малых городах и на селе, росту темпов индивидуального жилищного строительства и социально-экономического развития этих территорий в целом.

Комитет Совета Федерации поддержал законодательную инициативу карельских парламентариев.