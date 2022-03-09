Игорь Зубарев: «Нашей партии нужны единомышленники, а не попутчики»

В своей кадровой работе «Единая Россия» должна опираться на реальных лидеров общественного мнения, которые принципиально и искренне разделяют позицию партии, считает сенатор от Карелии.

Об этом Игорь Зубарев заявил на состоявшейся сегодня конференции Карельского регионального отделения «Единой России». Он напомнил, что главным показателем доверия избирателей к партии служат результаты на выборах. В минувшем году в Карелии состоялась одна из самых масштабных, сложных, насыщенных и конкурентных избирательных кампаний. «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах всех трех уровней, включая Госдуму Заксобрание, Петрозаводский городской совет.

В то же время, считает Игорь Зубарев, эта избирательная кампания вскрыла и ряд недостатков, прежде всего в организации работы первичных отделений. Выяснилось, что далеко не всегда их руководители активно участвуют в жизни своего района, города или поселка, не являются реальными лидерами общественного мнения.

«Почему так произошло? Потому что есть люди, которые в предыдущие годы приходили в партию за личной выгодой. Приходили с мыслью: «Я тут постою с вами рядом, одной ногой, чтобы потом получить хорошую должность». Когда партии приходилось принимать ответственные, необходимые, но не всегда популярные решения, эти люди, по сути, пытались от партии откреститься: мол, мы вроде бы и от «Единой России», но не за нее. Но наши избиратели – люди мудрые, они все видят и понимают. Те, кто пытался таким образом пролезть во власть – проиграли, ни один из таких кандидатов не победил на выборах», - сказал Игорь Зубарев.

Сейчас, в очень непростое время, «Единая Россия» сразу, безусловно и открыто, поддержала решение президента о военной спецоперации на Украине по защите жителей Донбасса и безопасности нашей страны. И большинство россиян эту позицию разделяют – об этом свидетельствует рост рейтингов партии.

«При этом наверняка найдутся и те, кто вновь из-за личной выгоды, видя растущую популярность партии, решат постоять с нами рядом, присоседиться. Но сейчас для партии самое время избавиться от таких попутчиков. Нашей партии нужны единомышленники, а не попутчики», - добавил Игорь Зубарев.

Сенатор считает, что сейчас ярко проявляется, кто есть кто на самом деле. И каждый для себя делает выбор: готов ли он быть вместе со своей страной, преодолевать все трудности, несмотря на санкционное давление. Отметим, что Игорь Зубарев – в числе российских политиков, которые попали под персональные санкции Запада за поддержку решения президента и активную позицию по защите жителей Донбасса.

«Сегодня мы все видим, что новые санкции направлены не конкретно против отдельных политиков. Они направлены на всю страну, чтобы прицельно ударить по ключевым точкам в экономике и социальной сфере, чтобы все граждане нашей страны стали жить хуже. Западные инициаторы этих санкций действуют по своей логике: у них, когда приходится делать выбор между верностью Родине и холодильником, нередко побеждает холодильник. Нашу страну, наш народ, как показывает вся наша история, трудности и внешние вызовы только объединяют и сплачивают. И мы все вместе их обязательно преодолеем», - заключил сенатор.