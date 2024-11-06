Игорь Зубарев: Нельзя перекладывать трудности регоператоров по вывозу ТКО на население

В Совете Федерации поддержали введение моратория на штрафы для тяжеловесных мусоровозов за проезд по автодорогам.

Перегруженные грузовики, используемые для транспортировки твердых коммунальных отходов, могут не бояться штрафов за перегруз и платы за вред, причиняемый техникой дорожному полотну. Законопроект, который вводит до 1 января 2028 года мораторий на штрафы для мусоровозов за перегруз, поддержал 5 ноября профильный комитет Совета Федерации. Об этом пишет «МК в Карелии».

Дискуссия по изменению законодательства для регоператоров по вывозу мусора идет уже третий год. Сегодня перевозчики ТКО вынуждены платить штрафы от 250 до 400 тысяч рублей, поскольку движение по автодорогам грузовикам с перегрузом свыше 10 процентов от допустимой массы или если нагрузка на ось превышает этот показатель запрещено. Но мусоровозы отечественного производства выпускаются с завода с перегрузом на ось.

По словам сенатора от Карелии, заместителя председателя Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игоря Зубарева, уменьшение количества перевозимых отходов, а также приобретение специализированной техники меньшего объема влечет за собой существенное увеличение издержек региональных операторов.

«По подсчетам экспертов, замена парка мусоровозов в стране потребует более 120 млрд рублей. Если реализовывать эту закупку с использованием лизинга, в тарифах региональных операторов появятся дополнительные расходы в объеме 40 млрд рублей ежегодно. И мы все прекрасно понимаем, что будет плата граждан. Все затраты операторов, транспортировщиков мусора ложатся в тариф на оказание услуги. Но нельзя перекладывать все трудности региональных операторов на скудные семейные бюджеты», - цитирует «МК в Карелии» Игоря Зубарева.

Как проблему с перегрузом мусоровозов планируют решить в стране за ближайшие три года, читайте здесь.