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Новости. Общество
12:57, 25 Октября 2019
фото: agrarian.council.gov.ru

Игорь Зубарев: "Необходимо решить проблемы с обеспечением сырьем лесоперерабатывающих предприятий"

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Член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал результаты мониторинга реализации изменений в Лесной кодекс РФ.

В Совете Федерации состоялся "круглый стол", посвященный проблемам совершенствования порядка использования лесов в Российской Федерации. Его участники обсудили вопросы мониторинга реализации Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 471-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков".

В ходе дискуссии сенаторы отметили, что обеспечение лесными ресурсами предприятий, работающих в области глубокой переработки древесины, является первоочередной задачей в сфере борьбы с нелегальным оборотом древесины. Но как показал мониторинг реализации федерального закона, его нормы не работают: на сегодняшний день нет ни одного положительного примера, когда бы предприятие обратилось с заявлением и получило бы в аренду лесной участок для заготовки древесины. В Карелии конкурсы в соответствии с новым законодательством также не проводились. Все договоры аренды лесных участков на территории региона были заключены по результатам торгов, состоявшихся в 2003-2006 годах.

"По данным Министерства природных ресурсов и экологии республики, до вступления в силу изменения в Лесной кодекс более 64 % (9341 тыс. га) земель лесного фонда на территории Карелии уже были предоставлены в пользование для заготовки древесины, в том числе предприятиям, обладающим лесоперерабатывающей инфраструктурой, на основании договоров аренды, заключенных по результатам конкурсов. Но сегодня важно, чтобы новый механизм предоставления участков, который действует с 19 марта 2019 года, работал. Реализация федерального закона затруднена, так как на начальном этапе требования к документации, прилагаемой к заявлению на проведение открытого конкурса, неоправданно усложнены. Не решен и вопрос определения начальной цены предмета конкурса, которая устанавливается в размере ежегодной арендной платы, по результатам оценки лесного участка. В настоящее время такая оценка не проводится. Поэтому сегодня необходимо разобраться в причинах и снять блокировки механизма обеспечения сырьем предприятий, работающих в области глубокой переработки древесины", - отметил Игорь Зубарев.

В ходе "круглого стола" планировали обсудить также вопрос создания и деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на лесных участках, предоставленных в пользование для заготовки древесины. Для Карелии, где на 1 октября 2019 года природно-заповедный фонд включает в себя 149 ООПТ общей площадью 1007 тыс. га, данная тема актуальна. У республики есть предложения по урегулированию вопросов осуществления лесохозяйственной деятельности на данных территориях. Их обсудят в Совете Федерации в ближайшее время. Ввиду особой важности вопросов по планируемых ООПТ на "круглом столе" было принято решение посвятить им отдельное парламентское мероприятие.

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