Игорь Зубарев: Открытие завода рыбных кормов в Карелии - шаг к суверенитету в аквакультуре

Сенатор принял участие в открытии завода по производству кормов для рыб ценных пород.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев принял участие в торжественной церемонии открытия завода по производству рыбных кормов. Одно из крупнейших предприятий этой отрасли в России запустили в поселке Березовка Кондопожского района Карелии. Его производственная мощность в 50 тыс. тонн в год позволит полностью обеспечить кормами все рыбоводческие хозяйства региона.



Выступая на мероприятии, сенатор отметил важность для развития аквакультуры и повышения потребления рыбы в стране инвестиционного проекта «Организация производства кормов для рыб ценных пород». Проект стоимостью 1 792 030 тыс. рублей был реализован местным форелеводом при поддержке правительства республики.



«Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко дала поручение всему Совету Федерации, всем сенаторам работать над повышением потребления рыбы внутри страны. Очевидно, что нынешние 2 процента рыбы в рационе россиян — это очень мало. Если мы не изменим эту ситуацию, а будем по-прежнему насаждать в свое время пришедшие к нам простые углеводы в виде шоколадок, батончиков, то через какое-то время у нас население страны станет еще меньше, а на здравоохранение мы будем тратить гораздо больше», — уверен Игорь Зубарев.



Парламентарий отметил, что до 2022 года зависимость отечественного рынка аквакультуры лососевых от зарубежных кормов достигала 90%. В прошлом году в России своими силами удалось закрыть около 25% потребностей аквакультурных хозяйств. Но чтобы к 2030 году увеличить показатели по кормам до 90%, без строительства новых заводов, не справиться, считает сенатор.



«Что касается второго поручения, данного мне лично Валентиной Ивановной, то речь идет о суверенитете в части производства кормов для аквакультуры. На данный момент здесь есть над чем работать. Таких современных производств, которые мы открыли в Карелии, нужно ни одно и ни два. При этом нельзя забывать, что производство — это самый тяжелый вид бизнеса. То, что в Карелии местные энтузиасты, предприниматели, форелеводы при помощи правительства республики идут вперед, развиваются, это похвально. Это полностью совпадает с государственными интересами и с тем, чем сегодня занимается Совет Федерации», — подытожил сенатор.



Игорь Зубарев напомнил, в мае в Карелии прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике, которое провел первый заместитель Председателя Андрей Викторович Яцкин. На нем рассмотрели задачи по дальнейшей государственной поддержке как самой аквакультуры, так и смежных отраслей — производства малька и кормов.



«Уверен, что эти меры дадут в будущем результат в виде роста производства рыбы в стране», — подытожил парламентарий.