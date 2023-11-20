Игорь Зубарев: Паломнический туризм в Карелии ждет новый этап развития

При подготовке к празднованию 800-летия крещения карелов планируют создать ряд объектов инфраструктуры для паломнического туризма.

Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 800-летия крещения карелов продолжает работу по уточнению плана мероприятий к торжеству, которое в Карелии будут отмечать в 2027 году. Работы по реализации этого плана, включающего реставрацию объектов культурного наследия, создание духовно-просветительских центров, ремонт учреждений культуры и образования, издание книг, должны начаться уже в следующем году. Как отметил член оргкомитета, сенатор Игорь Зубарев, благодаря памятной дате паломнический туризм в Карелии ждет новый этап развития.

«Развитию инфраструктуры для паломнического туризма посвящен целый раздел в плане мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия крещения карелов. Он включает в себя строительство причалов на Ладожском озере в районе Германовского скита Валаамского монастыря и на острове Большой Клименецкий, создание и благоустройство национальных туристических маршрутов на территории республики. Паломнические маршруты не должны быть линиями на карте. Люди должны иметь возможность посещать важные для православного человека места на Русском Севере без лишних проблем и трудностей», - считает Игорь Зубарев.

На последнем заседании оргкомитета в Москве было принято решение до конца года подготовить единый план мероприятий к празднованию.

«Эти задачи гораздо более длительные. Даже после 2027 года по многим позициям работа будет продолжаться. Здесь вопрос не только Карелии, но и всего русского мира, православия. Крещение карелов имело колоссальное значение для истории нашего края и стало значимым событием в деле укрепления единства российской нации», – отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомнил, президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 800-летия крещения карелов. Он поручил начать подготовку к празднику. Для этого создан организационный комитет под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко.