Игорь Зубарев: Переоформление рыболовных участков нуждается в парламентском контроле

Профильный комитет Совета Федерации поддержал закон о перезаключении договоров на пользование рыболовными участками на 20 лет.

Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 17 июня одобрил федеральный закон, который совершенствует механизм продления договоров для добросовестных пользователей рыболовных участков. Он предусматривает введение единого срока переоформления договоров. Документом уточняется порядок получения и прекращения действия разрешения на добычу водных биоресурсов.

Заместитель председателя Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, его комитет неоднократно проводил совещания с законодательными собраниями дальневосточных регионов, Минсельхозом и Росрыболовством ассоциациями рыбопромышленников по порядку перезаключения договоров.

«Все дальневосточные субъекты и рыбопромышленники отметили наличие рисков реализации возможности перезаключения договоров в ранее рассматриваемой редакции закона, где срок заключения был 1 сентября 2025 года. Все они высказались о необходимости переноса начала процедуры переоформления договоров до 30 декабря 2026 год», — рассказал сенатор.

После этого профильный комитет Совфеда подготовил и направил в Госдуму поправки ко второму чтению, предлагая установить этот срок. Но принятая во втором и третьем чтении редакция закона предусматривает срок заключения договоров не позднее 1 июня 2026 года, пояснил Игорь Зубарев.

По мнению заместителя председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, срок – 1 июня 2026 года – является определенным компромиссом между предложениями правительства РФ и предложениями дальневосточных регионов и Совета Федерации.

По словам Зубарева, комитету при взаимодействии с отраслевыми ассоциациями и регионами также удалось добиться существенных уступок со стороны правительства. Так, предприятиям сейчас не понадобится, при действующей ключевой ставке, получать кредиты для того, чтобы до конца этого года внести первый платеж в размере 45 млрд рублей. Этот платеж они внесут только в следующем году, его размер ориентировочно будет составлять около 40 млрд рублей, уточнил парламентарий.

Кроме того, благодаря вносимому законопроектом изменению базы расчета, совокупная плата за пользование рыболовными участками, которая будет состоять из четырех платежей, составит не 170 млрд рублей, а около 160 млрд рублей. Плату необходимо будет осуществить в течение 2026 – 2029 годов.

«Сдвижение графика платежей вправо, снижение общего размера платы и увеличение срока внесение платежей на год предоставляет для предприятий возможность выходить на кредитный рынок не при пиковой ключевой ставке, а в иных, более приемлемых условиях, — сказал Игорь Зубарев. — В целом законопроект уменьшает финансовое бремя для сотни лососевых предприятий на 37 – 38 млрд рублей».

Сенатор рекомендовал комитету и Совету Федерации одобрить федеральный закон. При этом он отметил, что риски реализации возможности перезаключения договоров при таком сроке до 1 июня 2026 года остаются достаточно высокими.

«В этой связи необходимо наладить парламентский контроль за ходом реализации процесса перезаключения договоров. Предлагаю организовать эту работу», — подытожил сенатор.

Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов объяснил сенаторам, почему был установлен срок 1 июня, а не 30 декабря. По его словам, если деньги поступают в конце года, то они уходят в общий котел на погашение задолженностей. Если средства приходят в июне, то по договоренности с Минфином большая их часть будет направлена на нужды отрасли.

«Я считаю абсолютно правильным и разумным предложение о том, чтобы вести парламентский контроль за реализацией закона. У нас есть определенные опасения. Я согласен, что здесь компромиссный вариант не только в части сроков оплаты, но и в части расторжения договора. Ведь в первоначальной редакции закона было так, что не оплатил - на следующий день пошла процедуры расторжения. На мой взгляд, норма сейчас чуть лучше, совершеннее стала.

Понятно, что предстоит большая работа по перезаключению, по переоформлению договоров на новые. И эту работу нам нужно слаженно пройти вместе с пользователями, с регионами, с Росрыболовством. По заверениям Росрыболовства, они к этой работе готовы. Думаю, что этот закон должен сработать на пользу отрасли», — считает Максим Увайдов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных напомнил, что председатель палаты регионов Валентина Матвиенко поставила задачу разработать механизм продления договоров для добросовестных пользователей рыболовных участков. Такой подход был реализован. По его мнению, сенаторы серьезно скорректировали и подзаконную базу, и первоначальный текст закона.

«Я буду рекомендовать одобрить данный закон. Но исходя из достаточно пессимистичного прогноза на путину 2025 года, предлагаю в сентябре или октябре провести парламентские мероприятия. Это могут быть слушания, круглый стол, где мы по результатам путины будем понимать, есть ли у добросовестных пользователей рыболовных участков средства для платежа в 2026 году. Если мы в сентябре видим аномальное отклонение, видим, что объем лова крайне низкий, понимаем, что на тот момент кредитные ставки не позволяют рыбакам привлекать средства, у нас с вами остается время и полномочия для внесения изменений в законодательство. Наша задача дать возможность добросовестным рыбакам в июне 2026 года перезаключить договор», — сказал Александр Двойных.

Ранее сообщалось, профильный комитет Совфеда готовит сразу 5 законопроектов, которые помогут упорядочить работу предприятий аквакультуры и обеспечить охрану краснокнижных водных биологических ресурсов.