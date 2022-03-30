Игорь Зубарев: Перепрофилирование детских оздоровительных лагерей попадет под запрет

Сенаторы предлагают ввести запрет на использование детских оздоровительных лагерей в других целях даже при смене собственника, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законопроект, призванный предотвратить закрытие и перепрофилирование организаций отдыха детей. Дополнительные меры защиты для оздоровительных стационарных лагерей необходимы, поскольку в последнее время число таких объектов сокращается. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Данные Минпросвещения РФ не внушают оптимизма. С 2015 в России не работают более 400 лагерей, так как они не соответствуют современным требованиям. За последние два года закрыто и перепрофилировано 52 оздоровительных организаций для детей. А в Карелии уже с 2019 года ни один из стационарных лагерей, кроме частного лагеря „Полярный круг“ в Лоухском районе, не работает. Все стационарные базы, предназначенные для отдыха и оздоровления карельских школьников, законсервированы. Планы по развитию у властей Карелии пока есть только по двум лагерям — „Айно“ и „Старт“. Что будет с остальными базами, неизвестно. Но мы не должны допустить перепрофилирования организаций», — считает парламентарий.

Как отметили авторы законопроекта, причинами закрытия детских лагерей сегодня являются смена вида собственности, решение частного собственника, экономическая нецелесообразность, нарушения санитарных и противопожарных норм и перепрофилирование.

Сенаторы предлагают внести изменения в федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, установив запрет на перепрофилирование организаций отдыха и оздоровления детей. Изменения вносятся и в Земельный кодекс РФ. Они касаются ограничения на использование земель, на которых расположены лагеря, не по целевому назначению.

«При смене собственника и при других обстоятельствах назначение объектов детского отдыха не должно меняться. Поэтому перепрофилирование оздоровительных лагерей должно быть запрещено. Наша задача не только сохранить, но модернизировать инфраструктуру детского отдыха. И над этим Госдума и Совет Федерации вместе с Минпросвещения также работают. В данный момент разрабатывается госпрограмма по поддержке и развитию детских оздоровительных лагерей. Программа будет предусматривать субсидии для восстановления и строительства таких объектов в регионах», — подытожил Игорь Зубарев.