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Игорь Зубарев: «Победителям конкурса «Портрет твоего края» не нужно объяснять, что такое любовь к Родине»

Новости. Общество
16:32, 30 Ноября 2023
фото: Законодательное собрание Карелии

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Сенатор наградил победителей Всероссийского детского творческого конкурса «Портрет твоего края» из Карелии.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев встретился с победителями седьмого Всероссийского школы-конкурса «Портрет твоего края» 2023 года.  Мероприятие прошло в Законодательном собрании республики. Для ее участников, школьников и учителей русского языка и литературы, подготовивших своих учеников к конкурсу, была также проведена экскурсия по зданию карельского парламента.

Как отметил Игорь Зубарев, с каждым годом карельских участников конкурса «Портрет твоего края», организованного Советом Федерации, становится все больше. В этом году свои работы на конкурс представили ребята не только из школ Петрозаводска, но из учреждений образования Сортавальского и Олонецкого районов, а также из Президентского кадетского училища. Шесть эссе карельских школьников победили в творческом состязании.

«Сегодня региональные власти задаются вопросами: «Как удержать молодежь в Карелии, которая стремиться уехать в мегаполисы? Что мы можем противопоставить Санкт-Петербургу и Москве?». Ответ можно найти в работах победителей седьмого Всероссийского школы-конкурса «Портрет твоего края». Дети пишут о завораживающей красоте нашей природы, о своих родных, дедушках и бабушках, которые учат самым важным вещам в жизни. Хочу с удовольствием отметить, что сегодня с нами за столом сидят подростки, которым не нужно что-то доказывать, объяснять, что такое любовь к Родине. Это уже сформировавшиеся личности, знающие цену своему родному краю», - сказал парламентарий.

Парламентарий вручил Благодарственные письма и Дипломы победителей ученицам Пуйккольской школы Сортавальского района Юлии Долгой и Виктории Бунговой, учащейся школы №55 Петрозаводска Ксении Жандаровой и представительницам петрозаводской школы №38 Яне Мельниковой и Амине Ширшиной.

Награды также получили учителя русского языка и литературы, помогавшие своим ученикам, и педагогам - организаторам муниципального и регионального этапов конкурса.

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