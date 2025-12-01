Игорь Зубарев оценил потенциал аквакультуры Карелии

Вызовы и возможности отрасли обсудили на заседании Совета при главе Карелии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованиюИгорь Зубарев принял участие в заседании Совета при главе Карелии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Представители органов исполнительной и законодательной власти, ученые, рыбоводы и производственники обсудили актуальные проблемы и пока нереализованные возможности отрасли в регионе.
Игорь Зубарев отметил, по объемам выращивания и добычи рыбопромышленная отрасль Карелии имеет большое значение для страны. В 2024 году предприятия республики выловили 84,1 тысяч тонн, вырастили 33,5 тысяч тонн объектов аквакультуры.
- Карелия первой в России занялась промышленным выращиванием форели. Сегодня мы остается в лидерах. Но потенциал аквакультуры в Карелии еще не использован. Нам необходимо построить селекционный центр. Добиться того, чтобы у нас были свое маточная стадо и своя живая икра, которую сегодня форелеводческие хозяйства привозят из-за границы. Ученым и рыбоводам предстоит серьезная работа над направлением селекции форели, - сказал сенатор.
Глава Карелии Артур Парфенчиков обратил внимание на то, что в настоящее время ресурсный потенциал Белого моря осваивается в незначительной степени. По его словам, рыбохозяйственная наука дает рекомендованный объем добычи водорослей на уровне 50 тысяч тонн, а морской рыбы – около 4 тысяч тонн. Эта квота по водорослям для всех приморских регионов, Карелии, Мурманской и Архангельской областей осваивается не более чем на 10 %.
- Не менее значимым аспектом является то, что Белое море перспективно для выращивания объектов аквакультуры. Например, форель в морской среде растет в полтора раза быстрее и менее подвержена заболеваниям. Но есть сложности, связанные с низкими зимними температурами, которые надо учитывать, - отметил руководитель республики.
По мнению первого зампредседателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, к выполнению поставленной Президентом России задачи по увеличению потребления рыбной продукции до 28 кг на человека в год нужно подходить комплексно, тесно взаимодействуя с наукой и производством. Так, карельскую рыбу и водоросли Белого моря нужно использовать для изготовления детского питания, считает сенатор.
На рабочей встрече Главы Карелии с сенатором особое внимание было уделено законодательным инициативам, касающимся рыбной отрасли.
- Наш комитет сегодня работает сразу над пятью законопроектами в сфере аквакультуры и охраны водных биоресурсов. Уверен, по итогам заседания Совета сформируем еще несколько инициатив, которые помогут дальнейшему развитию рыбохозяйственного комплекса региона, - подытожил Игорь Зубарев.