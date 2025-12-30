Игорь Зубарев пожелал жителям Карелии на Новый год исполнения всех желаний

Сенатор поздравил жителей республики с наступающими Новым годом и Рождеством.
Сенатор от Карелии Игорь Зубарев поздравил жителей республики с самыми долгожданными и любимыми праздниками – Новым годом и Рождеством. По словам парламентария, эти праздничные дни всегда дарят нам надежду на счастливое будущее, исполнение желаний, заряжают позитивной энергией, верой в добро.
- Прощаясь с 2025 годом, который был насыщен событиями, вспомним лучшие его моменты. Мы много работали, старались воплотить в жизнь интересные проекты, поддержать тех, кто нуждался в нашей помощи. И все сегодняшние достижения Карелии — это наш общий результат, результат ежедневного труда абсолютно всех жителей республики.
Не теряя оптимизма, бодрости духа смело шагаем в 2026 год! Если вдруг накопилась усталость и в душе поселилась тревога, то у нас впереди – длинные новогодние каникулы. Проведите их рядом с самыми близкими и родными людьми, окунитесь в атмосферу тепла и уюта, - сказал Игорь Зубарев.
Сенатор пожелал всем исполнения желаний, загаданных под бой курантов, счастья, мира, здоровья и благополучия.