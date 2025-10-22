Игорь Зубарев предложил, чтобы деньги от торгов на пользование рыбоводным участком шли в местные бюджеты

Часть средств от торгов на право пользования рыбоводным участком должно направляться в регион или муниципалитет, где расположен водоем, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.
С таким предложением заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев выступил на VIII Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Парламентарий принял участие в работе одной из ключевой площадок форума — конференции «Аквакультура будущего — будущая аквакультура».
— Возможно, стоит взять на вооружение опыт с крабовыми аукционами, где часть от стоимости лота перечисляется в региональный бюджет. Необходимо проработать вопрос, чтобы часть денег от аукциона возвращалась в муниципалитет, где он расположен. Потому что сейчас местные власти не заинтересованы в рыбоводном хозяйстве, так как в бюджет от выделения участка ничего не поступает, а негатив от населения получить легко, — сказал на конференции сенатор.
Игорь Зубарев также напомнил представителям предприятий аквакультуры о социальной ответственности.
«У нас уже есть хозяйства, которые ремонтируют школы, вовлекают в процесс выращивания школьников. Нужно повышать социальную ответственность. Это, безусловно, не отменяет обязательств по соблюдению требований по экологической безопасности хозяйств», — уверен парламентарий.