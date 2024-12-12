Игорь Зубарев: «Президент ждет от «Единой России» созидательной работы по развитию страны»

Сенатор от Карелии прокомментировал выступление главы государства Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия».

Около двух тысяч делегатов со всей страны, включая представителей Карелии, в субботу, 14 декабря, собрались на XXII Съезде Партии «Единая Россия». Ключевыми темами политического форума стали помощь участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов, изменения в народную программу, поддержка и укрепление «первичек». Многие из этих вопросов озвучил в своей речи президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда. Об этом рассказал сенатор от Карелии, член Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Игорь Зубарев.

По словам парламентария, лидер страны высоко оценил работу «Единой России» по поддержке бойцов СВО, их семей, ветеранов, вернувшихся с фронта после ранения, по оказанию помощи освобожденным регионам.

«Особое внимание Владимир Владимирович попросил обратить на кадровую программу «Время героев». В каждом регионе сегодня должны быть созданы все условия для выдвижения бойцов, проявивших себя как на фронте, так и в тылу, молодых людей на ведущие позиции на всех уровнях власти, в экономике и социальной сфере, в общественной и партийной работе. Они должны иметь возможность учиться и набираться опыта, который потом применят на благо страны. Поэтому федеральный проект «Время героев» предложено расширить за счет запуска аналогичных программ в регионах. Карелия, где немало героев, должна включиться в эту работу», - сказал сенатор.

Как отметил Игорь Зубарев, президент сегодня верит в «Единую Россию», которая обязана выполнить все свои обещания, данные людям. И при этом партия должна ставить перед собой новые масштабные задачи и ориентиры.

«Президент напомнил, что все проекты, инициатором которых стала партия (капремонт школ, социальная газификация, благоустройство общественных пространств, модернизация почтовых отделений и т.д.) должны быть реализованы. Но при этом «Единая Россия» должна слышать и слушать людей. По мнению главы государства, каждый свой шаг, каждое свое решение партия должна сверять с мнением людей. Только так мы сможем реально повысить качество жизни в регионах. Президент ждет от «Единой России» созидательной работы по развитию страны», - подытожил парламентарий.