здоровье работа экология
реклама на сайте
Сейчас самое лучшее время инвестировать в недвижимость – у строительной компании «Баренц Групп» большой выбор квартир для перспективного вложения средств
12.12.2024 18:58
В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова
13.12.2024 18:45

Игорь Зубарев: «Президент ждет от «Единой России» созидательной работы по развитию страны»

Новости. Политика
16:19, 14 Декабря 2024
фото: Единая Россия

Новости партнеров

Сенатор от Карелии прокомментировал выступление главы государства Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия».

Около двух тысяч делегатов со всей страны, включая представителей Карелии, в субботу, 14 декабря, собрались на XXII Съезде Партии «Единая Россия». Ключевыми темами политического форума стали помощь участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов, изменения в народную программу, поддержка и укрепление «первичек». Многие из этих вопросов озвучил в своей речи президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда. Об этом рассказал сенатор от Карелии, член Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Игорь Зубарев.

По словам парламентария, лидер страны высоко оценил работу «Единой России» по поддержке бойцов СВО, их семей, ветеранов, вернувшихся с фронта после ранения, по оказанию помощи освобожденным регионам.

«Особое внимание Владимир Владимирович попросил обратить на кадровую программу «Время героев». В каждом регионе сегодня должны быть созданы все условия для выдвижения бойцов, проявивших себя как на фронте, так и в тылу, молодых людей на ведущие позиции на всех уровнях власти, в экономике и социальной сфере, в общественной и партийной работе. Они должны иметь возможность учиться и набираться опыта, который потом применят на благо страны. Поэтому федеральный проект «Время героев» предложено расширить за счет запуска аналогичных программ в регионах. Карелия, где немало героев, должна включиться в эту работу», - сказал сенатор.

Как отметил Игорь Зубарев, президент сегодня верит в «Единую Россию», которая обязана выполнить все свои обещания, данные людям. И при этом партия должна ставить перед  собой новые масштабные задачи и ориентиры.

«Президент напомнил, что все проекты, инициатором которых стала партия (капремонт школ, социальная газификация, благоустройство общественных пространств, модернизация почтовых отделений и т.д.)  должны быть реализованы. Но при этом «Единая Россия» должна слышать и слушать людей. По мнению главы государства, каждый свой шаг, каждое свое решение партия должна сверять с мнением людей. Только так мы сможем реально повысить качество жизни в регионах. Президент ждет от «Единой России» созидательной работы по развитию страны», - подытожил парламентарий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.12.2024, 14:25
Удивительный «зверь» повстречался фотоохотнику в чаще леса на границе Карелии
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
07.12.2024, 08:55
В Финляндии вновь призвали власти открыть границу с Россией после Нового года
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
09.12.2024, 00:10
Минздрав России вводит новые правила выдачи больничных с 2025 года

Аналитика

13.12.2024 07:30
Обществоведение
Александр Ершов: «Сорвался – уходи из профессии!»
Если бы я не знал помощника генерального директора Прионежской сетевой компании, журналиста, писателя, депутата Петрозаводского городского Совета Александра Ершова много лет, вовсе не подумал бы, что ему уже вот-вот стукнет шестьдесят.
В карельском районе могут закрыть единственную в округе автозаправку
12.12.2024 09:21
Почему Сортавала стала кинематографическим центром Карелии
11.12.2024 16:40
Необратимые последствия для мозга: врач-нарколог рассказал об отличии употребления алкоголя и наркотиков
10.12.2024 13:20
Минэк Карелии предлагает освободить инвесторов от дополнительных сборов
05.12.2024 11:29
Вся аналитика

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.