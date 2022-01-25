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Игорь Зубарев: Принятие декларативных законов не решит проблему нападения бродячих собак

Новости. Общество
19:30, 26 Января 2022
фото: Совет Федерации

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В Совете Федерации готовятся инициативы по изменению законодательства в области обращения с животными и обеспечении безопасности граждан, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

После трагедии в Забайкалье, где стая бездомных собак растерзала семилетнюю девочку, сенаторы в очередной раз вернулись к обсуждению проблемы нападения безнадзорных животных на человека. На рассмотрение Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике поступил проект очередной законодательной инициативы о внесении изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Авторы инициативы предлагают отнести к полномочиям правительства РФ в области обращения с животными установление порядка определения немотивированной агрессивности у бродячих собак.

Как отметили сенаторы, агрессивные животные, сбивающиеся в стаи, зачастую — это бывшие постояльцы собачьих приютов. После стерилизации их отпускают обратно в среду обитания, где они представляют серьезную угрозу для детей и взрослых. Основание для пожизненного содержания животного в приюте, согласно действующему законодательству, одно — проявление питомцем немотивированной агрессивности. Но методика и порядок определения такой агрессивности до сих пор отсутствуют. Чтобы выработать единый подход к решению актуальной проблемы, предлагается отнести этот вопрос — введение единого стандарта для регионов — к полномочиям органов федеральной власти в области обращения с животными, считают авторы законодательной инициативы.

Сенаторы поддержали данный проект. При этом в ходе обсуждения парламентарии высказали немало замечаний по реализации уже принятых мер по ситуации с бездомными животными.

«Проблема бродячих собак стоит остро в каждом регионе. Мы принимаем законы, но все они носят декларативный характер. Причина одна — они все упираются в финансирование. Поэтому в регионах ищут различные пути для решения проблемы с помощью федеральных программ. Например, как в Карелии, средства, выделяемые региону на развитие малого и среднего бизнеса, направляются предпринимателям, которые организовывают свое дело по отлову беспризорных животных. Но деньги быстро заканчиваются, и нужно искать другие возможности. А в результате по населенным пунктам бродят уже стаи, насчитывающие по 80 особей. Дворняги нападают на детей и женщин, самых слабых. Поэтому нужно принимать конструктивные меры, а не декларативные законы. Последние не решат проблему нападения бродячих собак», — уверен Игорь Зубарев.

Участники заседания напомнили, что недавно Комитет поддержал сразу два законопроекта, касающихся содержания животных. Региональные власти хотят наделить правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу животных. А для тех, кто выбрасывает своих питомцев на улицу, жестоко обращается с животными, планируется ввести административную ответственность.

«Мы должны обеспечить содержание домашних животных таким образом, чтобы хозяева несли полную ответственность за то, чтобы их питомцы не оказались на улице. Мы внесли такой законопроект, и он уже прошел первое чтение. А что делать с теми животными, которые оказались на улице? Это второй вопрос, который мы должны решить. Есть поручение президента — до 1 декабря 2021 года обеспечить реализацию ряда мер, направленных на устранение пробелов в законодательстве в области обращения с животными и обеспечении безопасности граждан. Сейчас посмотрим, что подготовило правительство, и подключимся к работе», — подытожил обсуждение руководитель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров.

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