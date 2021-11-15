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Игорь Зубарев: Приоритеты Народной программы «Единой России» отражены в федеральном бюджете

Новости. Общество
15:00, 04 Декабря 2021
фото: Совет Федерации

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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев принимает участие в Съезде партии «Единая Россия».

В Москве сегодня, 4 декабря, проходит заключительный этап Съезда «Единой России». Члены партии подводят итоги работы за последние пять лет и обсуждают планы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах.

По словам участвующего в съезде сенатора Игоря Зубарева, приоритеты народной программы «Единой России» уже отражены в федеральном бюджете на три ближайших года.


скриншот видео

«Как отметил на съезде лидер партии, президент России Владимир Владимирович Путин в центре нашей политики, наших общих целей и планов – человек, его запросы, его благополучие и качество жизни. Мы должны защищать и отстаивать интересы людей. Поэтому мы и пошли на выборы с народной программой, которая уже реализуется. «Единая Россия» внесла ряд значительных поправок в законопроект о бюджете. Они касаются социальной поддержки населения. Можно без преувеличения сказать, что теперь это народный бюджет», - считает парламентарий.

По мнению сенатора от Карелии, среди значимых итогов работы «ЕР» - продление до 2026 года программы материнского капитала, введение 100-процентной оплаты больничных родителей с детьми до семи лет, увеличение пособия для беременных, которые находятся в трудной жизненной ситуации и других выплат нуждающимся.

«Важно, что за последние пять лет нам удалось немало сделать для детей. Так, благодаря принятому закону о горячем питании младшеклассники бесплатно питаются в школе. Кроме того, в школах стали появляться новые автобусы. Обновление автопарка учреждений образования стало отдельной программой. В Карелии в конце ноября ключи от 28 новых автобусов передали директорам школ. Новая техника вместимостью от 15 до 29 мест отправилась в 11 районов республики. За последние два года школы республики получили 33 новых автобуса. И эта работа будет продолжена. Шаг за шагом мы будем выполнять Народную программу, выполнять наказы наших жителей», - подытожил Игорь Зубарев.

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Комментарии

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Козьма
2021-12-04 20:01:36
„Проблем всегда хватает — вот и здесь, естественно. Женщина подошла, говорила про отсутствие воды. Но тем не менее, развитие будет. Говорили с вашим главой. Сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку.“
— Дмитрий Анатольевич Медведев , лидер ЕР .

Вася
2021-12-04 18:54:06
ну и что мы собираемся делать при таком раскладе??? гробы готовить???
Вася
2021-12-04 18:49:20
усиленно втирают, что виноваты: США, Украина и т.д.
Вася
2021-12-04 18:46:12
пока финансы будут рекой литься в больницы с популярной болезнью ее никогда не победить
Вася
2021-12-04 18:38:06
Апоkалипсис, от святого апостола Иоанна Богослова РЕАЛЬНО сбываеtся...
Изя
2021-12-04 18:22:32
" Воруют и моляться " и это всё что о них надо знать ))) :)
Митрофан
2021-12-04 17:54:08
Что не педрос . то жулик , чего уж там говорить .
Михаил
2021-12-04 17:48:14
Приоритеты партии Ж и В давно хорошо известны, ничего нового. Как выражался Ленин "Как же далеки они от народа".
Изя
2021-12-04 18:27:15
Михаил, " У нас же один только лозунг, один девиз: всякий, кто трудится, тот имеет право пользоваться благами жизни. Тунеядцы, паразиты, высасывающие кровь из трудящегося народа, должны быть лишены этих благ. И мы провозглашаем: все - рабочим, все - трудящимся! " В.И Ленин
Так ??????)))))))))))))))))))

Михаил
2021-12-04 19:27:37
Изя, у этой партии другой лозунг- друзьям все, остальным закон, который мы напишем.
кир
2021-12-04 17:46:59
Сторож дежурит - из дома он никогда не пишет. Да ну его, убогого, - сказал знающий кот.
Иван
2021-12-04 17:27:35
Рыбой бы лучше торговал и не бесил народ своей инородной для России партией .
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