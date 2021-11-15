Игорь Зубарев: Приоритеты Народной программы «Единой России» отражены в федеральном бюджете

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев принимает участие в Съезде партии «Единая Россия».

В Москве сегодня, 4 декабря, проходит заключительный этап Съезда «Единой России». Члены партии подводят итоги работы за последние пять лет и обсуждают планы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах.

По словам участвующего в съезде сенатора Игоря Зубарева, приоритеты народной программы «Единой России» уже отражены в федеральном бюджете на три ближайших года.



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«Как отметил на съезде лидер партии, президент России Владимир Владимирович Путин в центре нашей политики, наших общих целей и планов – человек, его запросы, его благополучие и качество жизни. Мы должны защищать и отстаивать интересы людей. Поэтому мы и пошли на выборы с народной программой, которая уже реализуется. «Единая Россия» внесла ряд значительных поправок в законопроект о бюджете. Они касаются социальной поддержки населения. Можно без преувеличения сказать, что теперь это народный бюджет», - считает парламентарий.

По мнению сенатора от Карелии, среди значимых итогов работы «ЕР» - продление до 2026 года программы материнского капитала, введение 100-процентной оплаты больничных родителей с детьми до семи лет, увеличение пособия для беременных, которые находятся в трудной жизненной ситуации и других выплат нуждающимся.

«Важно, что за последние пять лет нам удалось немало сделать для детей. Так, благодаря принятому закону о горячем питании младшеклассники бесплатно питаются в школе. Кроме того, в школах стали появляться новые автобусы. Обновление автопарка учреждений образования стало отдельной программой. В Карелии в конце ноября ключи от 28 новых автобусов передали директорам школ. Новая техника вместимостью от 15 до 29 мест отправилась в 11 районов республики. За последние два года школы республики получили 33 новых автобуса. И эта работа будет продолжена. Шаг за шагом мы будем выполнять Народную программу, выполнять наказы наших жителей», - подытожил Игорь Зубарев.