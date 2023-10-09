Игорь Зубарев: Проблему дефицита учебников в школах регионам самостоятельно не решить

В Совете Федерации рассматривают вопрос о софинансировании регионов их федерального бюджета на обеспечение школ учебниками из нового перечня, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Совет Федерации и Госдума озабочены проблемой нехватки учебников, на которую с начала нового учебного года жалуются во многих российских регионах. Сенаторы и депутаты должны проверить в октябре наличие учебной литературы в образовательных учреждениях своих субъектов. И как отметил Игорь Зубарев, уже сейчас парламентарии понимают, что дефицит школьников учебников есть и без помощи федерального центра его не решить.

Сенатор напомнил, что с 1 сентября 2023 года введены обновленные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования. Учителя теперь должны работать, используя учебники и учебные пособия из нового утвержденного федерального перечня. Для этого школы в регионах должны были к 1 сентября закупить по перечню литературу для 1-х, 2-х, 5-х, 6-х и для 7-х классов (по новым предметам). Карелии на приобретение почти 50 тысяч экземпляров требовалось более 348 миллионов рублей.

Кроме того, школы республики должны были купить еще и новые учебники «История России» и «История. Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов, которые также включены в федеральный перечень. Такой литературы нужно было 12 тысяч экземпляров. Школы заказали книги, заключены договоры поставки, но учебников напечатанных и готовых к продаже просто нет. Минобразования Карелии рассчитывает, что старшеклассники получат новую «историю» до конца 2023 года.

«Районы Карелии в течение многих лет получают субвенцию из регионального бюджета на закупку учебников. Так, в 2021 году школы Карелии приобрели за счет республиканской казны учебную литературу на 114, 1 миллионов рублей, в 2022 году – на сумму в более 108 млн рублей. И это привело к отличному результату: по итогам мониторинга, в прошлом учебном году все школьники Карелии были обеспечены учебниками на 100%», - рассказал Игорь Зубарев.

По данным Минобразования республики, на 2023 год на субвенцию муниципалитетам предусмотрено более 216 миллионов рублей. Этих средств явно не хватает для закупки учебников из нового перечня. И об этом власти Карелии сообщили в Минпросвещения России еще в феврале.

«Учитывая значительное увеличение затрат на приобретение учебников и учебных пособий в связи с введением ФГОС и утверждением нового федерального перечня учебников правительство Карелии обратилось в Минпросвещения России с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении из федерального бюджета на приобретение учебников и учебных пособий субъектам РФ (Республике Карелия) целевого межбюджетного трансферта на приобретение учебников и учебных пособий», - ответили на запрос сенатора в Минобразования республики.

По словам Игоря Зубарева, проблему дефицита учебников в школах регионам самостоятельно не решить.

«Цены на учебники стремительно растут. И Совет Федерации уже сделал запрос по этой проблеме в ФАС. Контроль должен быть со стороны всех ведомств. Мы рассматриваем вопрос и о софинансировании регионов их федерального бюджета на обеспечение школ учебниками. Дефицит учебников не должен мешать школьникам и их учителям», - подытожил парламентарий.