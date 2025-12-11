Игорь Зубарев будет контролировать деятельность «Единой России» в семи регионах

Сенатор от Карелии принял участие в заседании Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия».
Центральная контрольная комиссия «Единой России», в состав в которой входит сенатор от Карелии Игорь Зубарев, накануне подвела итоги комплексных проверок региональных отделений партии в 2025 году и определилась с перспективным планом работы на следующий год. Заседание комиссии провела ее руководитель депутат Госдумы России Ирина Яровая.
- Конец года – традиционное время для подведения итогов. Мы с коллегами обсудили нарушения, которые чаще всего выявлялись во время наших выездных проверок региональных отделений партии Задача комиссии - содействовать эффективной работе реготделений, помогать развиваться. Поэтому указываем на ошибки коллег и работаем над их исправлением. В частности, я продолжу контролировать деятельность партийных органов в семи регионах страны, - отметил Игорь Зубарев.
Напомним, Игорь Зубарев был включен в состав Центральной контрольной комиссии ЕР в 2023 году. За ним были закреплены региональные отделения в Краснодарском крае, Калининградской, Брянской, Воронежской, Калужской, Ярославской областях и в Республике Мордовия.
Сенатор от Карелии также является заместителем руководителя межрегионального совета «Единой России» по СЗФО.