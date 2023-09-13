Игорь Зубарев: "Разрешение на аренду оружия даст новый импульс для развития охотничьего туризма в Карелии"

Сенатор Игорь Зубарев и начальник Управления Росгвардии по Республике Карелия Николай Путилин обсудили изменения в законодательстве об оружии.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия Николаем Путилиным. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с изменением законодательства об оружии.

Игорь Зубарев напомнил, с 15 июля 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об оружии», позволяющие отдельным категориям россиян и иностранных граждан пользоваться охотничьим оружием третьих лиц. Теперь охотники могут не везти с собой в Карелию собственное ружье и патроны к нему. Иностранцам дано право арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство и имеющих соответствующее разрешение, а россиянам — как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности. При этом для использования на охоте чужого ружья россиянам необходимо иметь охотничий билет и получить новый документ - разрешение на ношение и использование охотничьего оружия. Граждане же других стран обязаны иметь разрешение на владение огнестрельным оружием, выданное в их государстве.

В Карелии пока еще не было подписано ни одного акта приема-передачи охотничьего оружия. Но представители Росгвардии, осуществляющие контроль за оборотом оружия на территории республики, уже приняли участие в рабочей встрече с представителями Минсельхоза и охотпользователями региона. Главной темой совещания стали вопросы практической реализации нововведений.

«Следует учесть, что новеллы законодательства дают право охотхозяйствам передавать оружие иностранным и российским охотникам, но для этого им необходимо соблюсти предусмотренные законом требования. В первую очередь приобрести оружие на законных основаниях, предварительно оборудовав места для обеспечения его сохранности, требования к которым установлены Росгвардией. В настоящее время в Карелии ни одно юридическое лицо, являющееся охотпользователем, не имеет в собственности оружия», - отметил начальник Управления Росгвардии по Республике Карелия Николай Путилин.

Кроме того, согласно закону, носить и использовать оружие и патроны к нему охотник сможет только в присутствии собственника либо уполномоченного представителя юрлица.

«Данные изменения и введенные в 2022 году правила, включающие повышение возраста для приобретения оружия с 18 лет до 21 года, приняты в целях совершенствования законодательства об оружии. Конечно, в Карелии, где очень активно развивается туризм, заинтересованы, чтобы в республику приезжало как можно больше охотников. Мы рассчитываем, что разрешение на аренду оружия даст новый импульс для развития охотничьего туризма в нашем регионе. Но при этом вопросы безопасности всегда стояли и стоят на первом плане», - сказал Игорь Зубарев.

В ходе встречи также обсудили вопросы антитеррористической защищенности объектов, которые подлежат обязательной охране войсками Национальной гвардии. Управление Росгвардии вместе с властями республики, приграничного региона, ищут возможности для принятия дополнительных мер по защите объектов средней категории опасности (высшей в регионе – нет).

Ранее Игорь Зубарев сообщал о дополнительных социальных гарантиях для охотинспекторов.