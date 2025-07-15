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Игорь Зубарев: Региональным бюджетам требуется особая поддержка

Новости. Общество
18:00, 16 Июля 2025
фото: Совет Федерации

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В Совете Федерации предложили в 2026 году увеличить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов.

Обращения от многих регионов в 2024 году в Совет Федерации и в правительство РФ по поводу выделения дополнительных средств даже на выплату заработной платы бюджетникам привели сенаторов к выводу о необходимости оказать особое внимание поддержке региональных бюджетов. В палате регионов предложили Минфину увеличить дотации как на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, так и на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в целом. Об этом сенаторы заявили 16 июля на пленарном заседании Совфеда при рассмотрении закона об исполнении бюджета РФ за прошлый год.

По информации министра финансов России Алексея Силуанова, объем финансирования регионов по итогам 2024 года составил 3,7 трлн рублей. Из этих средств более триллиона ушло на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности. За счет этого разница между десятью самыми богатыми и десятью самыми малообеспеченными регионами сократилась до 2,4 раза. В 2023 году этот показатель был на уровне 6,1 раза.

По словам главы Минфина, регионам также оказывалась и адресная помощь. На повышение оплаты труда бюджетников из федерального бюджета было выделено 108 млрд рублей. На кредиты субъекты получили 175 млрд, на списание задолжностей – 30 млрд.

Но в Совете Федерации, уверены, что в следующем году, учитывая более пессимистичные оценки экономических показателей и снижение нефтегазовых доходов, поддержка регионов должна находится в зоне особого внимания. Дотационные субъекты не должны остаться один на один со своими проблемами. Необходимо менять подходы к использованию показателей расчетной бюджетной обеспеченности при получении регионами мер поддержки.

«Комитет Совфеда по бюджету и финансовым подготовил целый ряд предложений для Минфина. Сегодня многие вопросы, касающиеся мер поддержки, нуждаются в совершенствовании. Например, система распределения инфраструктурных кредитов. Несправедливо, когда большая часть этих кредитов выдается субъектам, имеющим высокую бюджетную обеспеченность.  Все-таки в первую очередь нужно поддерживать регионы, у которых недостаточно собственных средств. Зачастую они нуждаются в модернизации инфраструктуры больше, чем их богатые соседи.  При формировании бюджета на следующий год, когда мы будем вынуждены экономить на многих статьях расходов, интересы субъектов и их жителей должны быть в приоритете», - считает Игорь Зубарев.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об исполнении бюджета за 2024 год. Бюджет исполнен по доходам в сумме 36,708 трлн рублей, по расходам в сумме 40,18 трлн рублей.  Дефицит федерального бюджета составил 3,471 трлн рублей.

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