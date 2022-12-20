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Игорь Зубарев: «Решение о закрытии детских лагерей сможет принять только специальная комиссия»

Новости. Общество
10:09, 21 Декабря 2022
фото: Совет Федерации

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Сенаторы поддержали законопроект, который вводит запрет на перепрофилирование детских организаций оздоровления и отдыха, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законопроект, устанавливающий запрет на перепрофилирование детских лагерей, а также на использование не по целевому назначению земель, на которых они расположены. Документ уже прошел согласование в Госдуме и будет одобрен верхней палатой российского парламента. Об этом сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Парламентарий напомнил, что работа над законопроектом велась с февраля нынешнего года. Он призван предотвратить дальнейшее закрытие и перепрофилирование детских организаций оздоровления и отдыха. По данным Минпросвещения РФ только за последние два года дети лишились 52 лагерей. В Карелии с 2019 года ни одна из стационарных баз отдыха, кроме частного лагеря «Полярный круг» в Лоухском районе, не работает.

«Нам важно сохранить организации детского отдыха и оздоровления. И согласно новому законопроекту, решения о закрытии, реорганизации, модернизации таких объектов социальной инфраструктуры, являющихся государственной или муниципальной собственностью, сможет принимать только специальная комиссия. Для лагерей федерального уровня правила будет устанавливать правительство РФ, для организаций муниципального или регионального уровня — местные власти. При этом изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для размещения организации детского отдыха, вообще попадает под запрет, даже при смене собственника объекта», - отметил сенатор.

По мнению парламентария, Карелия обладает большим потенциалом для развития детского отдыха. Недавно министр спорта РФ поддержал планы властей республики по реализации проекта спортивно-оздоровительного центра на базе лагеря «Старт» в Кондопожском районе.  Лагерь должен стать современной всесезонной тренировочной площадкой для спортсменов училища олимпийского резерва, сборных команд, а также местом для отдыха детей.

«В планах у властей Карелии остается и модернизация лагеря «Айно» под Петрозаводском. И у нас остается еще несколько закрытых стационарных баз. Сейчас они законсервированы. С принятием нового закона эти лагеря уже нельзя будет просто так перепрофилировать», - подытожил Игорь Зубарев.

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