Игорь Зубарев: Сельскохозяйственные кооперативы необходимо освободить от применения касс на рынках

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев выступил соавтором поправки в правительственный законопроект, касающийся расширения сферы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках.

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрели законопроект, разработанный после указания президента об усилении контроля на розничных рынках. Согласно документу, сокращается перечень видов деятельности, при которых на рынках не требуется применять контрольно-кассовую технику (ККТ). При этом предлагается сохранить право для сельскохозяйственных кооперативов проводить расчеты на территории розничного рынка без применения касс до 2023 года. Но сенаторы считают, что такие потребкооперативы должны быть полностью освобождены от необходимости использовать ККТ на рынках. Парламентарии подготовили соответствующую поправку к законопроекту.

Как отметил один из авторов поправки Игорь Зубарев, сегодня уделяется большое поддержке семейных предприятий и фермеров, развитию сельскохозяйственной кооперативов. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, сельская кооперация развивается крайне медленно.

«Мы понимаем, что авторы законопроекта рассчитывают сократить теневой оборот наличных денег на крупных вещевых и продовольственных рынках. Но небольшие сельскохозяйственные кооперативы сегодня работают в условиях жесткой конкуренции с крупными торговыми сетями, агрофирмами и холдингами, предприятиями агропромышленного комплекса, которые зачастую являются монополистами на том или ином рынке. Потребкооперативам на селе развиваться очень сложно. Поэтому мы считаем, что в целях повышения конкурентоспособности для сельскохозяйственных потребительских кооперативов необходимо предусмотреть освобождение от применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках не только до 2023 года, но и после этого периода», — рассказал сенатор от Карелии.