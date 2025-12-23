Игорь Зубарев: Сенаторы всегда готовы помогать президенту в обеспечении национальных целей развития

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании палаты регионов.
Последнее в уходящем году пленарное заседание Совета Федерации завершилось выступлением президента РФ Владимира Путина. Ровно 25 лет по его инициативе был введен новый порядок формирования верхней палаты парламента, согласно которому сенаторы стали работать на постоянной профессиональной основе и делегируются исполнительными и законодательными органами регионов. По мнению Владимира Путина, после такой реформы Совфеда все субъекты страны приобрели большее влияние на федеральном уровне, получили новые возможности для решения проблем на местах, для повышения качества жизни людей, раскрытия своего экономического потенциала и конкурентных преимуществ. И глава государства сегодня высоко оценивает работу палаты регионов, что, по словам сенатора Игоря Зубарева, дает дополнительный стимул парламентариям и субъектам, которые они представляют, для активной реализации законодательных инициатив.
- Высокая оценка работы Совета Федерации президентом – оценка команд регионов. Не случайно Владимир Владимирович во время выступления акцентировал внимание на предложении активнее, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки. Инициативы, «поднятые с земли», должны масштабироваться на всю нашу многонациональную страну. У регионов должны быть возможности и механизмы, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей развития. Будущее нашей страны в нашем единстве. И мы очень благодарны президенту, который внимателен к запросам регионов, к деятельности Совета Федерации. А сенаторы всегда готовы ему помогать в обеспечении национальных целей развития, - сказал Игорь Зубарев.