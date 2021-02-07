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Игорь Зубарев: "Возвращения к дистанту, против которого родители в Карелии собирали подписи, не будет"

Новости. Общество
10:30, 08 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев обсудил с главой Минобразования Романом Голубевым вопросы дистанционного обучения в регионе.

Как отметил сенатор, несмотря на то, что с 1 февраля все школьники в Карелии вернулись к очному обучению, тема дистанта остается актуальной. Родители, которые активно выступали против этой формы обучения, собрали несколько тысяч подписей, обеспокоены снижением качества образования. Так, в адрес сенатора поступали жалобы от жителей Беломорского района, где немногие учителя проводили уроки онлайн, используя цифровые образовательные площадки. Детям с родителями пришлось самостоятельно осваивать материал. Кроме того, в некоторых поселках остаются проблемы с интернетом, включая 21 населенный пункт, где Сети вообще нет.

"Родители должны понимать, дистанционное обучение -  это временная и вынужденная мера. Не мы его вводили, а региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, потому что были эпидпоказания. Многие учителя переболели. Сейчас в регионе идет массовая вакцинация. Более 1,2 тысяч педагогических работников республики уже привито. Уверены, что массового возврата к дистанционному обучению не будет. При этом мы продолжим оснащать наши учреждения техникой по нацпроекту «Образования». Все школы за 4 года получат комплекты оборудования на 2,5 млн рублей, включая ноутбуки, интерактивные панели и другую технику", - сказал Роман Голубев.

По словам сенатора, к дистанционному обучению действительно никто не был готов: ни педагоги, ни дети.

"Учителя учились вместе со своими учениками, осваивали новые образовательные платформы. Не секрет, что в сельских школах многие возрастные педагоги не были активными пользователями Сети. Качество образования, конечно, могло немного снизиться. Сейчас, когда все вернулись в школы, мы должны наверстать упущенное. Дистант, законопроект о котором готовится в Госдуме и Совете Федерации, будет использоваться в исключительных случаях. Он никогда не заменит очной формы обучения. Возвращения к дистанту, против которого родители в Карелии собирали подписи, не будет", - считает Игорь Зубарев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-02-08 11:33:45
Президент, премьер-министр, сенатор. Что объединяет этих людей? Они не носят маски. Каста безмасочников.
Гость
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