Игорь Зубарев: "Возвращения к дистанту, против которого родители в Карелии собирали подписи, не будет"

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев обсудил с главой Минобразования Романом Голубевым вопросы дистанционного обучения в регионе.

Как отметил сенатор, несмотря на то, что с 1 февраля все школьники в Карелии вернулись к очному обучению, тема дистанта остается актуальной. Родители, которые активно выступали против этой формы обучения, собрали несколько тысяч подписей, обеспокоены снижением качества образования. Так, в адрес сенатора поступали жалобы от жителей Беломорского района, где немногие учителя проводили уроки онлайн, используя цифровые образовательные площадки. Детям с родителями пришлось самостоятельно осваивать материал. Кроме того, в некоторых поселках остаются проблемы с интернетом, включая 21 населенный пункт, где Сети вообще нет.

"Родители должны понимать, дистанционное обучение - это временная и вынужденная мера. Не мы его вводили, а региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, потому что были эпидпоказания. Многие учителя переболели. Сейчас в регионе идет массовая вакцинация. Более 1,2 тысяч педагогических работников республики уже привито. Уверены, что массового возврата к дистанционному обучению не будет. При этом мы продолжим оснащать наши учреждения техникой по нацпроекту «Образования». Все школы за 4 года получат комплекты оборудования на 2,5 млн рублей, включая ноутбуки, интерактивные панели и другую технику", - сказал Роман Голубев.

По словам сенатора, к дистанционному обучению действительно никто не был готов: ни педагоги, ни дети.

"Учителя учились вместе со своими учениками, осваивали новые образовательные платформы. Не секрет, что в сельских школах многие возрастные педагоги не были активными пользователями Сети. Качество образования, конечно, могло немного снизиться. Сейчас, когда все вернулись в школы, мы должны наверстать упущенное. Дистант, законопроект о котором готовится в Госдуме и Совете Федерации, будет использоваться в исключительных случаях. Он никогда не заменит очной формы обучения. Возвращения к дистанту, против которого родители в Карелии собирали подписи, не будет", - считает Игорь Зубарев.