Игорь Зубарев: Выделение сертификатов вместо земельных участков не решит проблем многодетных семей

Члены профильного комитета Совета Федерации не поддержали законопроект, предусматривающий предоставление многодетным семьям денежных выплат взамен бесплатных земельных участков, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы сегодня, 22 июня, рассмотрели изменения в Земельный кодекс РФ. Они касаются уточнения порядка выплаты компенсации взамен предоставления земельного участка многодетным семьям. Законопроект предполагает дополнить Земельный кодекс положением о том, что в случае отсутствия подходящего земельного участка в регионах могут выдавать льготникам земельные сертификаты, дающих право на выплату.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, проблема с выделением земли для многодетных остается актуальной для многих регионов из-за отмены в связи с нарушениями законодательства генпланов. Пока не будут согласованы и утверждены генеральные планы, в муниципалитетах не смогут выделять земельные участки льготникам, стоящим в очереди на участок.

«Мы провели большую работу с федеральными министерствами и ведомствами, и Рослесхоз согласовал изменения лесопарковых и зеленых защитных зон вокруг столицы Карелии. К сожалению, сроки утверждения генерального плана Петрозаводска пока затягиваются. Очередь на бесплатное получение земельных участков для граждан льготных категорий только растет. Уже не 2,5 тыс., а более 4 тыс. многодетных семей ждут участка. Но предлагать этим людям сертификат вместо участка — это не решение проблемы. Никто не понимает, как будет определяться стоимость земли, ведь в расширенном центре и на заболоченной окраине участки стоят по-разному. И хотя в ряде субъектов РФ уже приняли свои законопроекты, которые предусматривают предоставление единовременной выплаты вместо земельного участка, вводить эту норму на федеральном уровне нельзя. На компенсацию, которая составляет, как правило, 200-300 тыс., хорошего участка, например, в Петрозаводске, не купить. Поэтому мы обязательно доведем вместе с местными властями работу над генпланом города до конца, многодетные семьи должны получить положенные участки с инфраструктурой, чтобы построить на них дома», — сказал парламентарий.

Члены профильного комитета посчитали предлагаемые изменения в Земельный кодекс избыточными. Сенаторы предложили отклонить данный законопроект.