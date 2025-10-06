Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»

Законопроект о продлении работы построенных до 2019 года мусорных полигонов отражает интересы большинства регионов страны, считает сенатор от Карелии.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает продлить до 2028 года работу мусорных свалок, введенных в эксплуатацию до 2019 года и не имеющих документации. Эксперты считают, что регионам нужно дать возможность построить новые полигоны ТКО и оборудовать старые полигоны техникой для сокращения объема мусора, пишет «Российская газета».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-промышленной политике и природопользованию Игорь Зубарев считает, что законопроект о переносе срока окончания использования попадающих под рекультивацию полигонов для размещения ТКО отражает интересы большинства регионов страны.

- Закрытие в 2026 году старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу. Нынешняя социально-экономическая ситуация не позволяет субъектам своевременно построить новые, современные, отвечающие всем требованиям полигоны. Регионы вынуждены корректировать свои территориальные схемы обращения с отходами, - цитирует «Российская газета» сенатора.

По мнению Игоря Зубарева, если сейчас активно заниматься мусорной реформой, то это в конечном итоге приведет к росту цен на тарифы для населения.

- Не случайно, представители Российского экологического оператора предупреждают о возможном повышении платы за вывоз мусора для населения из-за строительства новых объектов для размещения ТКО. Но мы этого допустить не можем. В Совете Федерации сразу поставили на стоп инициативу по росту тарифов. Сейчас действуют ограничения по предельным размерам платы за коммунальные услуги. Ее рост может составлять от 0 до 5% в зависимости от региона. Любые попытки снять этот мораторий Совет Федерации будет пресекать. Поэтому нам сегодня необходимо отложить закрытие старых мусорных свалок, что и предлагают депутаты из Омской области. Лично я буду добиваться максимально возможной отсрочки для Карелии. Приоритеты регионального бюджета в настоящее время сконцентрированы прежде всего на мерах социальной поддержки и экономического развития, - отметил сенатор.