Реклама на сайте
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Тема недели
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Новости

Волонтеры проекта «Общее дело» сохранили сотни храмов на севере России

13:10

Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники

12:55

За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 15 водителей

12:45

В Медвежьегорске на территории лесозавода утром разгорелся пожар

12:40

День открытых дверей в жилом комплексе «Каскад» от строительной компании «ВЕК»

12:36

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели

12:30

Олонецкий водитель сбежал с места ДТП

12:10

Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска

12:00

Появилось новое видео последствий групповой аварии на Красной в Петрозаводске

11:50

Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»

11:40

Два подростка пострадали в столкновении питбайков в Петрозаводске

11:30

В Онежском озере перевернулся катер с двумя рыбаками

11:15

Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии

11:00

Полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия»

10:40

18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске

10:30

В Прионежском районе Карелии прошла массовая проверка водителей на трезвость

10:15

Жители Сегежи и окрестностей останутся без света

09:50

В Петрозаводске школьницу сбили на пешеходном переходе

09:30

В Петрозаводске машина на ходу потеряла два колеса

09:00

Жестокое избиение мужчины в Петрозаводске попало на видео

08:40

Первое осеннее суперлуние можно будет увидеть две ближайшие ночи подряд

08:00

В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения

07:40

Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года

07:20

Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

07:00

Жителям Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю

06:40

Суд обязал врачей писать разборчиво

00:10

Названы 10 самых распространенных фраз мошенников

22:40

Красивая рысь позировала перед фотоловушкой в заповеднике на границе Карелии

22:00

Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии

20:30

Молодой водитель устроил аварию с тремя автомобилями в центре Петрозаводска

18:50

Молодой мужчина пропал в Суоярвском округе

18:00

Небольшой дождь ожидает жителей Карелии в понедельник

17:00

Лукерья, Эвва, Иллария: в Петрозаводске назвали имена для новорожденных

15:50

Схема движения изменится в населенном районе Петрозаводска

14:50

«Благодарю за ваш бесценный труд»: Элиссан Шандалович поздравил учителей

13:30

Пропавшего мужчину ищут на западе Карелии

12:40

«Если б не было учителя»: Артур Парфенчиков поздравил педагогов с праздником

11:40

Рекордная магнитная буря завершилась

11:00

В Петрозаводске столкнулись два мотоцикла

10:20

Двоих мужчин спасли возле мыса Хююринема в Карелии

09:30

В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей

08:00

Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября

00:10
Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»
Сегодня 11:40 Общество
Поделиться

Законопроект о продлении работы построенных до 2019 года мусорных полигонов отражает интересы большинства регионов страны, считает сенатор от Карелии.

фото: Совет Федерации

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает продлить до 2028 года работу мусорных свалок, введенных в эксплуатацию до 2019 года и не имеющих документации. Эксперты считают, что регионам нужно дать возможность построить новые полигоны ТКО и оборудовать старые полигоны техникой для сокращения объема мусора, пишет «Российская газета».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-промышленной политике и природопользованию Игорь Зубарев считает, что законопроект о переносе срока окончания использования попадающих под рекультивацию полигонов для размещения ТКО отражает интересы большинства регионов страны.

- Закрытие в 2026 году старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу. Нынешняя социально-экономическая ситуация не позволяет субъектам своевременно построить новые, современные, отвечающие всем требованиям полигоны. Регионы вынуждены корректировать свои территориальные схемы обращения с отходами, - цитирует «Российская газета» сенатора.

По мнению Игоря Зубарева, если сейчас активно заниматься мусорной реформой, то это в конечном итоге приведет к росту цен на тарифы для населения.

- Не случайно, представители Российского экологического оператора предупреждают о возможном повышении платы за вывоз мусора для населения из-за строительства новых объектов для размещения ТКО. Но мы этого допустить не можем. В Совете Федерации сразу поставили на стоп инициативу по росту тарифов. Сейчас действуют ограничения по предельным размерам платы за коммунальные услуги.  Ее рост может составлять от 0 до 5% в зависимости от региона. Любые попытки снять этот мораторий Совет Федерации будет пресекать. Поэтому нам сегодня необходимо отложить закрытие старых мусорных свалок, что и предлагают депутаты из Омской области. Лично я буду добиваться максимально возможной отсрочки для Карелии. Приоритеты регионального бюджета в настоящее время сконцентрированы прежде всего на мерах социальной поддержки и экономического развития, - отметил сенатор.

Обсудить (0) в ленту
Быстрее всех – кросс памяти А.Ф. Кивекяса прошел сегодня на Кургане
Сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу в Петрозаводске
Рабочая мода, коммунальный марафон, экспедиция по водоканалу – чем еще удивляли на соревнованиях «Сила РКС»
Зрителям показали закулисье Музыкального театра Карелии
Инфаркт, слепота и ампутация конечностей: чем опасен сахарный диабет второго типа

«Столица на Онего» пообщалась с врачом-эндокринологом об одном из самых серьёзных заболеваний.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение