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Игра на бирже и доверие к людям: петрозаводчане назвали свои самые безумные авантюры в 2023 году

Новости. Общество
14:20, 09 Января 2024
фото: © DCStudio / Freepik

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Жители карельской столицы рассказали о безрассудствах, совершенных в прошлом году.

Сервис по поиску работы SuperJob поделился результатами нового исследования. В открытом опросе приняли участие экономически активные жители Петрозаводска.

Результаты показали, что только 28% горожан в 2023 году не совершали безрассудных поступков.

За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 12% респондентов, а 6% опрошенных своей главной авантюрой года называют вступление в отношения. Еще 5% — ремонт. 

Удивляются своему решению отправиться в путешествие — 4%. По 3% горожан корят себя за безответственное отношение к здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом.

Интересно, что опрометчивым решением для 2% горожан стало оформление кредита. Не понимают, как решились на смену имиджа, 2% опрошенных. Еще 2% главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям. Не могут простить себе ссоры с окружением также 2% петрозаводчан. Кроме того, для еще 2% респондентов чистой воды безрассудством оказался переезд.

Среди других безрассудных поступков в 2023 году горожане называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже, приобретение домашнего животного и прочее.

Оказалось, мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они могли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие.

Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 33% против 23% соответственно.

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