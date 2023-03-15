«Игра в одни ворота»: депутат Заксобрания раскритиковал тарифную политику правительства Карелии

Депутат Заксобрания Карелии Ройне Изюмов обрушился с критикой на неподъемные для населения коммунальные тарифы.

В пятницу, 17 марта, на заседании комитета по ЖКХ власти обсуждали проблему роста тарифов, написал на своей странице в соцсети парламентарий Ройне Изюмов.



«Игра в одни ворота, - заявил народный избранник. - Депутаты ставят перед правительством проблему, она очевидна - неподъемные для населения тарифы и их рост. Мы требуем предпринять срочные меры. Правительство же в разных формулировках отвечает, что все хорошо. Но, жители-то своим кошельком чувствуют, что все плохо! Один только свет подорожал едва ли не на треть, а порой рост тарифов достигает отметку и в 50%».



По словам Изюмова, проблема остро стоит на повестке дня не первый месяц, но ее не решают.



«Складывается впечатление, что проблему пытаются заболтать, замылить, - отметил он. - «Справедливая Россия - за правду!» неоднократно обращалась в надзорные органы с призывом прекратить тарифный беспредел. Мы и впредь будем добиваться предметного рассмотрения этого вопроса и принятия справедливых решений».



Изюмов предложил не реже раза в квартал обсуждать в парламенте Карелии меры, препятствующие росту коммунальных тарифов.