Игра в шашечки закончилась ДТП для водителя в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель иномарки вылетел на тротуар, пытаясь избежать столкновения на перекрестке в центре Петрозаводска.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», на котором запечатлено, как 18 ноября в 15.33 на перекрестке улиц Антикайнена и Красная, водитель автомобиля Volkswagen вылетел на тротуар, пытаясь избежать столкновения с совершавшим левый поворот вторым участником движения.

По счастливой случайности, на тротуаре не оказалось пешеходов, которые могли стать жертвами игрока в шашечки, летевшему по улице Антикайнена, перестаиваясь из ряда в ряд.