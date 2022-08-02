«Игра в шашечки» закончилась групповым ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лесном проспекте в Петрозаводске столкнулись три автомобиля.

В паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором запечатлено, как сегодня днем, 9 августа в 15.09, на Лесном проспекте произошло групповое ДТП.

На кадрах видно, как один из автомобилей остановился, чтобы уйти на поворот, а водитель второй машины разогнался, потом быстро перестроился в другой ряд для обгона грузовика и, не ожидая встретить там препятствие в виде поворачивающего транспорта, не успел притормозить.

Таким образом, «шашечник, задев остановившуюся машину, вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с одним участником движения.

Все автомобили получили механические повреждения, о пострадавших информация выясняется.