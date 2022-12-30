«Играют все»: жителей Петрозаводска приглашают на интерактивный концерт

В городском выставочном зале пройдет концерт из цикла «В гостях у Пинни».

Жителей Петрозаводска приглашают на интерактивный концерт, сообщили в городской мэрии. 5 января в 17.00 состоится концерт Ирины Смирновой «Следы на клавишах».



Слушатели смогут попробовать себя в роли музыкантов-исполнителей и сесть за рояль.



Возрастное ограничение – 0+. В стоимость билета входит право осмотра выставки «Следуй за белым кроликом!».



Напомним, ранее спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о своем посещении выставки «Следуй за Белым Кроликом», которая открылась в городском выставочном зале к 20-летию школы кукольного дизайна Любови Малиновской.