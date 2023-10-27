Игуана Жорик была мужчиной до встречи с ветеринарами соседнего с Карелией региона

На прием к ветеринарам привели Жорика, теперь владелец игуаны подбирает питомцу новое имя.

Специалисты ветеринарной клиники Ленобласти «Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» в ходе приема выяснили, что игуана по кличке Жорик, которая восемь лет своей жизни провела в статусе мужчины, на самом деле — женщина, причем очень обаятельная. Об этом 47news рассказали в учреждении.

Домашняя ящерица попала на прием к ветеринарам, когда ее направили на УЗИ. Хозяин жаловался на увеличение живота питомца и ухудшение аппетита.

«При обследовании обнаружили наличие яиц, тем самым подтвердили пол животного. Также проверили находку с помощью рентген-диагностики. За период проживания таких эпизодов не было, кладки яиц самка не совершала», — передает 47news слова специалиста клиники.

Как говорят в ветклинике, Жорик покорил сердца всех врачей смены. Дама оказалась необыкновенно воспитанной и милой, и даже улыбалась на камеру.

В итоге игуану отпустили домой с диагнозом фолликулярный стаз — это патология, свойственная тем видам, которые могут воспроизводить потомство без самцов. Теперь хозяин думает над новой кличкой.

«По словам владельца, животное содержится в благоприятных условиях. На приёме рептилия вела себя спокойно, была очень контактная с людьми. Все манипуляции проведены с лёгкостью, без стресса для животного. Стоит отметить, что хозяин уделяет внимание рептилии как обычному домашнему питомцу», — цитирует издание слова специалиста.