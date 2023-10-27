Реклама

Объявлен старт продаж в еще одном доме нового района «Talojarvi. Город у воды»
27.10.2023 15:15
Стало известно о ребенке, упавшем с многоэтажки в Петрозаводске
Сегодня 00:29
Россиянам перечислили операции, из-за которых могут блокировать банковские карты
29.10.2023 20:30

Игуана Жорик была мужчиной до встречи с ветеринарами соседнего с Карелией региона

Новости. Общество
16:12, 30 Октября 2023
фото: © Ветеринарная клиника ГБУ ЛО «Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района»

Новости партнеров

На прием к ветеринарам привели Жорика, теперь владелец игуаны подбирает питомцу новое имя.

Специалисты ветеринарной клиники Ленобласти «Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» в ходе приема выяснили, что игуана по кличке Жорик, которая восемь лет своей жизни провела в статусе мужчины, на самом деле — женщина, причем очень обаятельная. Об этом 47news рассказали в учреждении.

Домашняя ящерица попала на прием к ветеринарам, когда ее направили на УЗИ. Хозяин жаловался на увеличение живота питомца и ухудшение аппетита. 

«При обследовании обнаружили наличие яиц, тем самым подтвердили пол животного. Также проверили находку с помощью рентген-диагностики. За период проживания таких эпизодов не было, кладки яиц самка не совершала», — передает 47news слова специалиста клиники.

Как говорят в ветклинике, Жорик покорил сердца всех врачей смены. Дама оказалась необыкновенно воспитанной и милой, и даже улыбалась на камеру. 

В итоге игуану отпустили домой с диагнозом фолликулярный стаз — это патология, свойственная тем видам, которые могут воспроизводить потомство без самцов. Теперь хозяин думает над новой кличкой. 

«По словам владельца, животное содержится в благоприятных условиях. На приёме рептилия вела себя спокойно, была очень контактная с людьми. Все манипуляции проведены с лёгкостью, без стресса для животного. Стоит отметить, что хозяин уделяет внимание рептилии как обычному домашнему питомцу», — цитирует издание слова специалиста.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2023, 09:31
В МИД России назвали причину прекращения соглашения с Финляндией
24.10.2023, 00:10
Как распознать абьюзера: психолог назвал признаки поведения домашнего тирана
29.10.2023, 11:44
В Финляндии остановлен прием документов на выход из российского гражданства
27.10.2023, 16:00
«Заветная мечта исполнилась», - жительница Петрозаводска стала первой красавицей на конкурсе красоты
23.10.2023, 20:30
Россиянам рассказали, сколько дней продлятся новогодние каникулы
30.10.2023, 00:29
Стало известно о ребенке, упавшем с многоэтажки в Петрозаводске

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.