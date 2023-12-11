Игумен мужского монастыря Карелии отмечает юбилей

Игумен Муромского Успенского мужского монастыря Илия Горбачев отмечает 65-летие.

Во вторник, 12 декабря, 65-летний юбилей отмечает игумен Муромского Успенского мужского монастыря Илия Горбачев, рассказали в Министерстве национальной и региональной политики Карелии.



Отец Илия на протяжении многих лет выступает за сохранение культурного наследия нашей республики и укрепление духовно-нравственных ценностей. Благодаря игумену и немногочисленной братии монастырь возрождается вместе с его древними памятниками деревянного зодчества.



«Поздравляем игумена Илию и желаем ему успехов, крепкого здоровья и благополучия!» — написали в сети.