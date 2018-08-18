Игумен Валаамского монастыря считает, что надо начать сбор денег на восстановление Успенской церкви
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Если храм не восстановить, то придется ставить могильный крест на будущем России, считает Игумен Валаамского монастыря в Карелии Панкратий.
"Странное дело, уважаемые люди пишут о том, что не надо восстанавливать сгоревшую церковь в Кондопоге. Многие ли помнят об утраченных шедеврах деревянного зодчества Русского Севера? Если не восстановить становящуюся на наших глазах символом Успенскую церковь- значит останется смириться с вырождением народа, согласиться с победой сил тьмы и зла. Тогда придётся ставить могильный крест не только на сохранении остатков наследия великой страны, но и на её будущем", - написал в Facebook Панкратий.
"Каждый христианин и любой человек, любящий свою страну, как мне думается, может посильно принять участие в сборе средств, как это бывало раньше в России. Долг государственных мужей организовать и контролировать должным образом дело восстановления храма. Не надо уныло твердить про муляжи, малые деревянные храмы мы уже научились строить хорошо, мастера есть и на деле используют старинные технологии, опыт есть", - написал он.
Успенская церковь 18 века сгорела утром 10 августа. По данным следователей, ее поджог 15-летний подросток. Вопрос о ее восстановлении пока не решен.
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