«Их собирались усыпить»: спасённые из рук живодёров щенки ищут дом в Карелии

Четверо щенков, спасённых сортавальскими зоозащитниками, могут оказаться на улице в преддверии зимы.

Четверо трёхмесячных щенков, спасённых из рук живодёров в Лахденпохском районе, ищут хозяев, сообщили «Столице на Онего» в группе помощи животным «Дай лапу» города Сортавалы.

— Это те самые, что жили в лесу под бетонными плитами. Все малыши — девочки, помесь овчарки и беспородной собаки. На улице они помешали недобрым людям. Со слов очевидцев, работники одного из предприятий собирались их усыпить, — рассказали там.

По информации зоозащитников, щенки нашли временный приют на балконе многоквартирного дома, куда их поселила неравнодушная горожанка. Однако срок передержки истечёт уже первого ноября, и животные будут вынуждены вновь отправиться на улицу.

— Обратного пути нет, нам так нужно найти им семьи! При необходимости организуем доставку по районам Карелии,— написали активисты.

По всем вопросам, касающимся пристройства малышей, звоните по телефону: 8 981 807-41-66.

Напомним, в сентябре в лесополосе Лахденпохского райна под бетонными плитами были найдены 15 щенков. Большинству из них волонтёры смогли найти хозяев или долгосрочную передержку. Оставшимся малышам всё ещё нужна помощь.