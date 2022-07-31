Июль 2022 года в Карелии оказался почти на 2 градуса теплее нормы

Синоптики подвели итоги месяца: оказывается, республика пережила "теплый" июль.

Гидрометцентр Карелии подвел итоги уходящего июля. Оказалось, что прошедший месяц по значению среднемесячной температуры на 1.8℃ превысил многолетние показатели, причем в северных районах превышение нормы оказалось даже более значительным — на 2,5℃.

Дожди также распределились неравномерно — в первой половине месяца наблюдался их недостаток, зато в конце активный южный циклон принес в Карелию обильные осадки.

Синоптики также рассказали, каким будет август на территории Карелии.