Июль 2022 года в Карелии оказался почти на 2 градуса теплее нормы

Синоптики подвели итоги месяца: оказывается, республика пережила "теплый" июль.
Гидрометцентр Карелии подвел итоги уходящего июля. Оказалось, что прошедший месяц по значению среднемесячной температуры на 1.8℃ превысил многолетние показатели, причем в северных районах превышение нормы оказалось даже более значительным — на 2,5℃.
Дожди также распределились неравномерно — в первой половине месяца наблюдался их недостаток, зато в конце активный южный циклон принес в Карелию обильные осадки.
Синоптики также рассказали, каким будет август на территории Карелии.
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