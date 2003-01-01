ИКИ РАН: редкий парад планет вновь произойдет в ближайшие недели

Около 22 января 2026 года произойдёт редкое астрономическое событие — тесное сближение трёх ближайших к Земле планет (Меркурия, Венеры и Марса) с Солнцем.

Венера и Марс, которые в рождественскую ночь сблизились с Солнцем, образовав яркое соединение, теперь расходятся в разные стороны. Меркурий, появившийся на снимках космических коронографов, напротив, быстро приближается к Солнцу, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

К 22 января Солнце и три планеты выстроятся на небе в почти правильную ромбовидную (или крестовидную) конфигурацию с размером стороны всего 2–3 градуса. Это станет финальной и самой зрелищной фазой парада.

После 22 января построение начнёт быстро распадаться: первым от Солнца удалится Меркурий (ещё в январе), в феврале за ним последуют Венера и Марс. Следующее схождение всех трёх планет вблизи Солнца (в пределах 10 градусов) ожидается только в сентябре 2038 года, однако оно будет не таким тесным. Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около 3 градусов, да ещё и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии.

Ранее, в ночь с 6 на 7 января на небе началось уникальное астрономическое событие — три ближайшие к Солнцу планеты (Венера, Марс и Меркурий) сошлись в его ближайших окрестностях.