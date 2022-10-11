Икону с ликами 11 новомучеников и исповедников написали в Карелии

Новая икона хранится в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

6 ноября, в день празднования Собора новомучеников и исповедников земли Карельской, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил божественную литургию и молебен в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.



В центре храма находился образ, который был создан к этому празднику в иконописной мастерской Кондопоги, говорится в сообщении паблика «Православие в Карелии».



Композиционно новая святыня напоминает известный образ всех святых Карелии. На иконе изображены лики 11 новомучеников и исповедников - Дамиан (Воскресенский), архиепископ Курский; Николай Богословский, протоиерей; Сергий Увицкий, протоиерей; Михаил Зеленцовский, иерей; Сергий Воскресенский, иерей; Михаил Никологорский , иерей; Димитрий Благовещенский, иерей; Василий Надеждин, иерей; Петр Троицкий, Иоанн Чернов ; Вера Самсонова.





Обрамляют образ символические изображения ныне утраченных святынь карельской земли. С правой стороны - старый кафедральный Свято –Духовский собор, уничтоженный большевиками в 1936 году, Воскресенская и Петропавловская церкви, сожженные в 1924 году, а слева – небольшой деревянный храм, находящийся в Кеми.



Новонаписанному образу изготовлен специальный киот, и икона хранится в Крестовоздвиженском соборе.