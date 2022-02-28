Илья Раковский: Бизнесу в Карелии будет оказана поддержка в условиях нестабильности из-за санкций

Предпринимательское сообщество сможет рассчитывать на целый комплекс мер поддержки на федеральном и региональном уровне, сообщил вице-спикер карельского парламента Илья Раковский.

Сегодня, 4 марта, Госдума приняла закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения. Так, до 30 сентября вводятся кредитные каникулы. Отсрочку платежей или уменьшение их размера смогут получить граждане, а также малый и средний бизнес, в том числе и по ипотеке, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. Вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года. Кроме того, бизнес сможет осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов. Будет упрощен порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. Медорганизации смогут закупать больше нужных им товаров через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей приобретать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. Эти меры призваны помочь бизнесу в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, отметил вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский.

«Сегодня наша задача — максимально поддержать население и бизнес-сообщество. И все возможные меры для этого сейчас предпринимаются как на федеральном, так и на региональном уровне. В правительстве республики создана рабочая группа по экономике при региональном штабе при главе Карелии по регулированию вопросов экономики и финансов в условиях внешних санкций. Будут внесены изменения в республиканское налоговое законодательство. Предусмотрены субсидии для субъектов МСП в области внешнеэкономической деятельности, разработаны программы льготного финансирования Фонда развития промышленности Карелии. Мы будем постоянно на связи с предпринимательским сообществом, готовы оперативно реагировать на возникающие запросы. Будем вместе с членами правительства и представителями бизнеса решать проблемы, которых, к сожалению, с каждым днем становится все больше», — сказал депутат Законодательного собрания Карелии Илья Раковский.