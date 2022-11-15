Илья Раковский: Депутаты проведут точечную настройку бюджета Карелии на 2023 год до конца ноября

Вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский рассказал о работе над бюджетом республики на следующий год.

Парламентский комитет по бюджету и налогам накануне рекомендовал Законодательному собранию Карелии принять законопроект о бюджете в первом чтении. Сегодня, 17 ноября, депутаты рассмотрят главный финансовый документ на пленарном заседании парламента. Работу над бюджетом прокомментировал заместитель председателя Заксобрания Илья Раковский журналистам ГТРК «Карелия».

«На комитете мы утвердили бюджет к принятию в первом чтении - общую структуру доходов и расходов. Бюджет сохраняет свою четкую социальную направленность, включает при этом расходы на строительство крупнейших объектов следующего года: хирургического корпуса БСМП, корпуса Республиканской больницы, визит-центра комплекса Беломорских петроглифов. Также выделяются средства на ремонт дороги Петрозаводск-Суоярви, спортивной базы в Ялгубе и многие другие важные для региона объекты.

До 28 ноября депутаты будут вносить поправки по конкретным объектам, по конкретным наказам, предложениям органов местного самоуправления. Ко второму чтению у нас всегда происходит точечная настройка бюджета по конкретным расходам и направлениям», - сказал вице-спикер парламента.

Напомним, в следующем году доходы бюджета запланированы в объеме 76,2 млрд рублей, расходы — 80 млрд рублей, дефицит составит 3,8 млрд рублей. Социально значимые расходы будут на уровне 51,9 млрд рублей. Они составят 64,9% от общего объема расходов бюджета и сконцентрированы в рамках госпрограмм, реализация которых направлена по повышение качества жизни.

Ранее сообщалось, сенаторы от Карелии Игорь Зубарев и Владимир Чижов обсудили с премьер-министром правительства республики Александром Чепиком проект регионального бюджета на 2023 год. Власти республики рассчитывают на поддержку парламентариев во время работы над проектом федерального бюджета во втором чтении, когда будут определены окончательные размеры дотаций, субсидий и субвенций регионам.