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Илья Раковский: Пришло время быстрых и решительных действий для поддержки экономики

Новости. Общество
14:55, 18 Марта 2022
фото: © ИА «Республика»/ Сергей Юдин

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Вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский рассказал о совершенствовании мер поддержки инвестиционной деятельности в республике.

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания республики поддержал сегодня законопроект, направленный на расширение возможностей субсидирования инвестиционных проектов в производственной сфере. Поправку в закон о господдержке инвесторов внесли вице-спикер парламента Илья Раковский и председатель профильного комитета Леонид Лиминчук. Документ был подготовлен после встречи депутатов с заместителем премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрием Родионовым и министром экономического развития и промышленности региона Олегом Ермолаевым.

Как отметил Илья Раковский, законопроект вводит дополнительные преференции для инвесторов в условиях внешних санкций в целях импортозамещения. Лимит общей суммы субсидий увеличивается до 50% от объема капитальных вложений в инвестиционный проект без учета налога на добавленную стоимость. Данная норма касается инвестпроектов, которые предусматривают приобретение техники и оборудования, кроме произведенного в странах, попавших в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц.

«Совместно с экономическим блоком карельского правительства мы разрабатываем срочные меры поддержки экономики. Наши инициативы тут же вносятся в законодательство. Сейчас важно использовать все возможные инструменты для сохранения рабочих мест и недопущения снижения активности в экономике. Это время быстрых и решительных действий», — считает вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский.

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