«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

Продовольственный кризис в Финляндии продолжает набирать обороты.

В Финляндии продолжает расти число нуждающихся в продовольственной помощи, сообщает издание «Yle»* со ссылкой на благотворительные организации страны.

Наиболее уязвимыми категориями населения оказались мигранты из Украины, семьи с детьми, молодёжь и люди старшего возраста.

— Бывает, слышишь, как пенсионеры говорят, что до следующей пенсии две недели, а на счету 20 евро, и в аптеку тоже надо. Им довольно тяжело, — прокомментировала ситуацию представитель продовольственной помощи района Мюллюпуро в Хельсинки Синикка Бакман.

Сокращение предложения вынуждает владельцев магазинов продавать товары с истекающим сроком годности. Особенно остро ощущается нехватка изделий из мяса.

— Во многих местах ситуация такова, что пакеты и порции становятся довольно скудными, — отметила руководитель проекта Ruoka-apu.fi Лаура Кумпуниеми.

По мнению экспертов, кризис связан с высокой безработицей, увеличением расходов на жизнь и сокращением социальных пособий.

Напомним, по итогам второго квартала 2025 года уровень безработицы в Финляндии достиг 20-летнего максимума и составил 10,2%. Среди государств Еврозоны этот показатель выше только у Испании — 10,29%.

